Mara Carfagna, il messaggio dall’ospedale: cosa è accaduto all’ex Ministro

Ricoverata in ospedale, Mara Carfagna scrive su Instagram un messaggio per i follower: le parole dell’ex Ministro e le sue condizioni.

Momento difficile per Mara Carfagna: lo scorso mercoledì 2 dicembre, la deputata di Forza Italia è stata ricoverata in un ospedale di Roma. L’annuncio era arrivato da lei stessa tramite social: diventata mamma per la prima volta di una splendida bambina chiamata Vittoria lo scorso ottobre, la vicepresidente della Camera dei Deputati non starebbe attraversando una fase positiva. Secondo fonti del suo partito, la parlamentare sarebbe affetta da una polmonite che però non avrebbe nulla a che vedere con un’infezione da Coronavirus. La preoccupazione per l’onorevole originaria di Salerno è stata molta da parte di tutti e proprio per questo la Carfagna ha voluto rassicurare con un messaggio quanti le stanno dimostrando vicinanza e sostegno.

Mara Carfagna dall’ospedale: “Grazie, tornerò”

Tramite i suoi profili social, Mara Carfagna ha rivolto parole toccanti a coloro che le stanno accanto in questo momento così complicato. “Grazie a tutti per l’affetto e la vicinanza che mi state dimostrando in questo momento complicato. Tornerò presto, con lo stesso impegno e la stessa passione di prima”, ha scritto. Parole che fanno ben sperare sulle sue condizioni dunque. Prima di questo inaspettato ricovero in ospedale, la politica italiana era nel più felice dei momenti della vita. Lo scorso 26 ottobre aveva dato alla luce la piccola Vittoria avuta dal compagno, l’ex deputato di Fli e avvocato Alessandro Ruben a cui è legata da ben sette anni. La gravidanza era stata scoperta durante il lockdown di marzo e aprile e per l’onorevole era stato il coronamento di un sogno e di una bellissima storia d’amore.

Facciamo i nostri migliori auguri a Mara Carfagna, che siamo certi supererà questa dura battaglia.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>>clicca qui