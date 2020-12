Alba Parietti, l’incontro Tommaso-Francesco: le parole commuovono il web

Grande emozione ieri sera al GF Vip: l’incontro fra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini commentato da mamma Alba.

Il faccia a faccia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è stato forse il momento più atteso dell’intera puntata di ieri sera del GF Vip: un incontro davvero emozionante, sebbene prevedibile. Nella Casa di Cinecittà i due ex coinquilini hanno condiviso un pezzo di vita importante per entrambi, che giorno dopo giorno ha coinvolto il pubblico sempre di più. Tommaso e Francesco, due pilastri di questa quinta edizione del GF Vip: il loro legame è stato ed è qualcosa di inspiegabile, sospeso tra l’amore e l’amicizia, che racchiude tutte le emozioni dell’animo umano. Dopo la decisione di Francesco di abbandonare il gioco prima della conclusione prevista a febbraio, Tommaso è caduto in un profondo sconforto fino alla confessione fatta a Cristiano Malgioglio circa i suoi veri sentimenti per l’amico. Ieri sera, durante la diretta su Canale 5, i due ragazzi si sono incontrati e il momento ha commosso tutti: un’emozione fortissima che resterà nella storia del programma. Alba Parietti, madre di Francesco Oppini, ha commentato l’incontro su Instagram e le sue parole hanno commosso il web.

L’incontro fra Tommaso e Francesco: Alba Parietti, “Uno schiaffo in faccia ai pregiudizi”

Alba Parietti è sempre stata molto presente durante il percorso del figlio al GF Vip: in un modo o nell’altro ha seguito Francesco da lontano in tutte le tappe del suo viaggio all’interno del reality e una parte molto importante di questo viaggio è stata sicuramente il rapporto di amicizia instaurato con Tommaso. Per dare un segnale di profondo legame all’amico, Francesco Oppini è tornato nella Casa di Cinecittà per riabbracciarlo e rassicurarlo sul fatto che tra loro non sarebbe cambiato nulla dopo la confessione di Zorzi sui sentimenti provati. L’incontro ha rappresentato davvero un’emozione straordinaria ed ha mandato in tilt i social. Anche mamma Alba ha voluto dire la sua ed ha espresso il suo pensiero postando su Instagram un disegno dei due ragazzi: le parole che ha scritto hanno commosso tutti. Qualcuno mi ha detto che questa storia di grande amicizia e’ importante esempio perché e’ uno schiaffo in faccia a pregiudizi e omofobia. Per me l’amicizia tra due persone intensa e così profonda senza limiti di orientamento sessuale, colore, nazionalità, forma , religione e’ semplicemente normalità. La normalità con cui si accettano le differenze come una logica conseguenza dell’evoluzione propria e del mondo che deve cambiare e regalarsi nuove opportunità. Se la grande amicizia tra Tommaso e Francesco abbia abbattuto qualche muro di stupidità , mi fa piacere ma la bellezza sta negli occhi di chi guarda le cose per come sono. Un amore un sentimento e’ sempre degno di grande tatto e rispetto perché si tratta di persone. La forza che ha il coraggio e la verità”, si legge nel post.

Che dire, nulla da aggiungere, no?