Chiara Ferragni, il suo anello incanta i fan: sapete quanto costa?

Chiara Ferragni ha sfoggiato un anello sui social, incantando i fan: sapete quanto costa il prezioso gioiello?

Chiara Ferragni è una delle imprenditrici più famose in Italia. La donna è stata indicata da Forbes come l’influencer di moda più importante al mondo. Chiara è nata a Cremona nel 1987 ed è divenuta famosa negli anni Duemila, quando ha fondato il blog The Blond Salad. La donna è approdata nel giro di pochi anni sulle passerelle più importanti della moda ed ha stretto collaborazioni con marchi molto importanti. La Ferragni, inoltre, detiene il record per essere stata la prima fashion blogger ad apparire sulla copertina di Vogue. Nel 2019 è uscito anche il documentario sulla sua vita, “Chiara Ferragni – Unposted“, diretto da Elisa Amoruso. Il documentario ha avuto un gran successo in Italia, tanto che nei tre giorni di programmazione ha incassato più di un milione e mezzo. Di recente si è lanciata anche nel mondo della musica, partecipando al singolo “Non mi basta più” di Baby K. È sposata, infine, con il rapper Fedez, con il quale ha avuto un figlio, Leo, e presto ne avrà un altro.

Chiara Ferragni, sapete quanto costa il suo anello?

La Ferragni è una delle influencer più seguite al mondo. Solo su Instagram, la donna, originaria di Cremona, ha più di ventiduemila seguaci. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime. Di recente, la Ferragni ha sfoggiato sul popolare social network un prezioso gioiello. Si tratta di un anello in oro bianco con la fascetta tempestata di diamanti e al centro incastonato un grosso smeraldo a forma di cuore, circondato da diamanti. Il gioiello è costosissimo, anche se pare che la Ferragni non l’abbia acquistato. La modella ha infatti usato la didascalia “Supplied by” per mostrare il gioiello sui social, lasciando intendere di non aver acquistato il gioiello. È probabile che questo le sia stato inviato dal marchio per avere visibilità. Un’operazione di marketing riuscita alla perfezione, dato che la foto ha ricevuto migliaia e migliaia di like e adesso tutti vogliono sapere quanto costa il prezioso gioiello.

L’anello indossato da Chiara Ferragni ovviamente non è accessibile a tutti. A firmarlo è stato un brand italiano molto importante, che vende dei preziosi simili a cifre che si aggirano tra i duemila euro e i cinquanta euro. Il valore, infatti, cambia a seconda della caratura, del peso e della quantità di pietre preziose. Considerando, inoltre, che il modello sfoggiato dalla Ferragni è unico e personalizzato, probabilmente sarà ancora più caro delle sue normali varianti.