L’iconico conduttore e giornalista Maurizio Costanzo è una pietra miliare dell’intrattenimento italiano. Originario di Roma, classe 1938, annovera nella sua colossale carriera anche il ruolo di regista, sceneggiatore e autore televisivo. Dotato di un’intelligenza sopraffina oltre che di una grande empatia e sensibilità, Maurizio Costanzo ha rivelato in un’intervista: “Una cosa che non ho mai detto” a proposito del suo passato. Un retroscena emozionante che il conduttore ha deciso di condividere con il pubblico. Ricordiamo che, di recente, il Maurizio Costanzo Show, suo storico programma, è stato motivo di critica a causa del pienone, nonostante l’emergenza Coronavirus. Il conduttore ha replicato con la classe che da sempre lo contraddistingue e spiegato chiaramente la situazione.

Maurizio Costanzo, emozionante retroscena: “Una cosa mai detta”

Qualche anno fa, ospite di una delle regine della televisione italiana, Mara Venier, il celebre Maurizio Costanzo ha ripercorso la sua straordinaria carriera. Parlando degli anni della prima gioventù, Mara Venier lo ha interrogato in merito alla scelta di scrivere, a venticinque anni, il primo romanzo, una storia d’amore. Maurizio Costanzo le ha spiegato che l’ispirazione è nata dopo la fine di una relazione e l’inizio di una nuova. La conduttrice gli ha domandato se fosse stata la sofferenza per la fine di questo amore a portarlo alla scrittura e lui ha confermato. “Soffrire serve sempre: fa crescere” ha detto. Mara Venier gli ha allora domandato cosa nella sua vita lo ha fatto più soffrire. “Ti dico una cosa che non ho mai detto” ha risposto Maurizio Costanzo. “Sono figlio unico, ho perso mio padre che avevo diciassette anni” ha spiegato. “Ancora ci penso“. Il conduttore ha poi spiegato che questo dimostra quanto “i genitori siano la cosa più forte che abbiamo dentro”.

Un momento davvero toccante avvenuto a Domenica In lo scorso anno.

