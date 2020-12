In questa foto era solo un dolcissimo bambino, oggi rappresenta il protagonista di un’amatissima serie tv che sta andando in onda: l’avete riconosciuto?

Sono ormai numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo che amano postare foto in cui appaiono da bambini, o in età adolescenziale. Un modo per ricordare i tempi passati, trascorsi con i proprio cari, o anche per rallegrare i follower. Spesso, è difficile riconoscere le persone ritratte, dato che col tempo, si tende a cambiare. Anche se, diverse volte, è possibile che molti lineamenti restano gli stessi. Come abbiamo rivelato all’inizio, il bambino in questa foto è oggi il protagonista di un’amatissima serie tv: avete capito di chi si tratta? Ve lo sveliamo noi!

L’avete riconosciuto? Qui era solo un bambino, adesso è il principale attore di una serie tv

Sono molti i vip che amano condividere sui propri profili instagram immagini in cui si mostrano da piccoli, con i loro amici o genitori. In questa foto, come abbiamo già scritto, è possibile osservare un bellissimo bambino, diventato oggi un grande attore. Anzi, a dire il vero, negli ultimi tempi, lo stiamo vedendo nel ruolo di protagonista di una seguitissima serie tv. Avete capito di chi si tratta? Ma proprio di lui, dell’amatissimo Matteo Martari. L’attore è alle prese con il ruolo di Marco Buratti, detto l’Alligatore, nella serie televisiva italiana del 2020, appunto, L’Alligatore. Basata sui romanzi della Saga dell’Alligatore di Massimo Carlotto, sta riscontrando un certo successo. In questa foto, Martari si mostra quando era appena un bambino. “Ho avuto vicino le persone che contano per me, ho avvertito il loro calore. Questo ormai adulto bambino vi ringrazia di cuore per quello che siete e che avete fatto per me“, ha riportato l’amatissimo attore.

Una dolce didascalia in cui ha ringraziato tutte le persone che sono state al suo fianco, nel suo lungo percorso di vita che l’ha portato a diventare, oggi, un uomo. Uno scatto che non è di certo passato inosservato, e che ha conquistato i suoi follower.

