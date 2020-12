Dayane Mello nella casa del GF VIP ha parlato a cuore aperto della sua storia con Balotelli e del suo umore nel reality: ecco tutte le confessioni della modella brasiliana.

Nella casa del GF VIP l’atmosfera è sempre piuttosto calda. Ricordiamo a tutti che il programma ha deciso di lasciare le luci della Casa di Cinecittà accese fino a febbraio 2021. Per questo motivo due concorrenti, Francesco ed Elisabetta, hanno deciso di abbandonare il gioco e tornare a casa dai propri cari. Gli altri invece hanno scelto di proseguire l’avventura e di trascorrere un Natale ed un Capodanno totalmente inedito. Dayane Mello nelle ultime ore è al centro dell’attenzione per una presunta bestemmia: non solo per questo motivo però. Ha chiacchierato nelle ultime ore a lungo con Cristiano Malgioglio ed ha svelato dei retroscena su se stessa e sulla sua storia passata con Mario Balotelli del tutto inediti. Ecco le parole della brasiliana.

GF VIP, Dayane si confida con Malgioglio: il retroscena spunta fuori solo ora

In questi giorni Cristiano Malgioglio sta chiacchierando molto con i suoi inquilini: il concorrente della Casa del GF VIP ha parlato a lungo nelle ultime ore con Dayane Mello. La modella brasiliana si è lasciata andare ad un lungo sfogo quando Malgioglio le ha chiesto: “Cosa ti fa diventare a volte aggressiva? Perchè tu sei una brava ragazza, ma sei sempre sull’attacco, perchè?”. Dayane è stata molto sincera, ha parlato a cuore aperto. Ha ammesso in maniera serafica: “Forse perché sono disillusa dalla vita e dall’amore, io voglio vicino una persona che mi ama, che mi rispetta, oggi mi devo proteggere”.

La modella è stata protagonista di tanti scontri all’interno del reality che hanno avuto anche, spesso, ripercussioni sulle nomination. Quello di Dayane Mello è un carattere molto impulsivo e nella casa lo ha tirato fuori. Cristiano Malgioglio per consolare la sua cara amica e compagna d’avventura le ha risposto: “Hai bisogno di un uomo che ha su di te tutte le attenzioni possibili“. Ha poi aperto la parentesi su Mario Balotelli: il cantante ha ricordato le parole della modella che poco prima gli aveva confidato un retroscena sul primo appuntamento tra lei e Mario Balotelli. “Lui è molto romantico, mi ha fatto trovare 100 rose rosse nella macchina” sono state le parole della brasiliana.