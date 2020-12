Giorgio Pasotti, sapete con chi è stato fidanzato? E’ un’amatissima cantante, stiamo parlando proprio di lei.

Giorgio Pasotti è uno degli attori che ha certamente incantato gli italiani con il suo profondo talento. Nelle ultime settimane, lo stiamo vedendo da protagonista insieme ad Ambra Angiolini, nelle seguitissima serie televisiva Il silenzio dell’acqua. Attore amatissimo, ha iniziato la sua carriera nel mondo cinematografico in Cina, dove ha interpretato il ruolo di protagonista in ben due film. Un successo possiamo dire il suo internazionale! E’ il 1998 e Pasotti appare sugli schermi italiani con ‘I piccoli maestri’ ed ‘Ecco fatto’. Sembra proprio che da quel momento, il fantastico attore ha ampliato i suoi impegni lavorativi, interpretando diversi ed importanti ruoli. Per quanto riguarda la sua vita privata passata, l’amatissimo attore è stato fidanzato, a quanto pare, con una delle cantanti più amate e apprezzate. Siete curiosi di sapere di chi si tratta? Stiamo parlando proprio di lei.

Giorgio Pasotti, l’attore è stato fidanzato con un’amatissima cantante: è proprio con lei

Un attore incredibile dal profondo talento. Giorgio Pasotti non smette mai di sorprendere i telespettatori. E’ Capace di immergersi completamente nei personaggi da lui interpretati e di coinvolgere pienamente il pubblico. Protagonista della seguitissima serie televisiva Il silenzio dell’acqua, sta riscontrando un enorme successo. L’attore è sempre stato un uomo molto riservato, anche sui social non ama mostrarsi con frequenza. Nel suo passato, però, sappiamo, che c’è stata un’amatissima cantante. Avete capito di chi si tratta? Stiamo parlando proprio di lei, Elisa. Sì, i due si sono conosciuti sul set del video di Luce (tramonti a nord est), una delle canzoni più ascoltate della cantautrice.

Come è noto, oggi i due non sono più insieme, hanno deciso anni fa di interrompere la loro relazione sentimentale. Una vera e propria sorpresa per i fan di entrambi gli artisti, che li seguono con grande affetto e costanza.

