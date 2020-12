Paolo Bonolis, rivelazione incredibile: non lo immaginereste mai

Il celebre Paolo Bonolis è uno dei conduttori più famosi e amati del panorama artistico: rivelazione incredibile, non lo immaginereste mai.

È uno dei conduttori più amati e famosi della televisione italiana: incredibile rivelazione su Paolo Bonolis, non lo immaginereste mai. Una carriera colossale, all’attivo un numero incalcolabile di programmi condotti, tra cui l’iconico Festival di Sanremo. Seguito su Instagram da un milione di fan, sposato con la bellissima Sonia Bruganelli, dotato di una simpatia e di una cultura incredibili. Paolo Bonolis è un personaggio amatissimo, apprezzato per la sua straordinaria capacità di mescolare l’ironica all’empatia. C’è una grande rivelazione che riguarda il celebre conduttore e di cui proprio lui ha parlato durante un’intervista con il grande Maurizio Costanzo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Paolo Bonolis, sorprendente rivelazione

Il celebre Paolo Bonolis, un paio di anni fa, è stato ospite dell’iconico Maurizio Costanzo per il noto programma “L’Intervista”. Qui, il conduttore, ha parlato di un retroscena incredibile riguardo ad una rivelazione del passato. Paolo Bonolis ha raccontato che, da bambino, soffriva di balbuzie e ha spiegato come ha superato la cosa. “Io non balbettavo quando recitavo” ha detto, “perché il mio insegnante di teatro mi diceva che se io pensavo e sapevo cosa dovevo dire, non avevo problemi”. Pare che sia stato grazie alla sua esperienza con il teatro se Paolo Bonolis ha imparato a gestire la cosa. “In realtà avevo un sacco di pensieri in testa, volevano uscire tutti assieme e quindi si creava un ingorgo, come sul raccordo” ha raccontato.

Il conduttore, con la sua solita simpatia, ha anche scherzato sul fatto che quando doveva essere interrogato a scuola, lo faceva per iscritto. “Sennò finiva l’ora”. Ricordiamo che, qualche anno fa, Paolo Bonolis ha conseguito un record proprio per la sua incredibile parlantina! E voi, eravate a conoscenza di questo incredibile retroscena?