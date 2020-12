Ecco tutte le curiosità sull’Estetista Cinica: chi è Cristina Fogazzi, cosa vende e perchè è amata dalle donne!

Sui social, sul web, è conosciuta come l’estetista cinica: il suo vero nome è Cristina Fogazzi. Parliamo di una donna che ha creato un’azienda di successo in cui vende cosmetici per donne, trattamenti anticellulite, creme per corpo e viso e tanti altri prodotti. I cosmetici sono venduti sul suo shop Veralab, sono davvero efficaci e le donne stanno facendo sempre più affidamento su lei. Cristina è una donna molto ironica, semplice, sul suo sito infatti si descrive così: “Sono Cristina. Studi classici, ex bambina grassa, aspirante super eroina, i costumini stretti mi stavano male. Sfido la cellulite col camice che non mi tira sui fianchi e coi capelli perfettamente piastrati”. Ma come ha iniziato la sua carriera, cosa faceva prima di diventare una giovane imprenditrice? Vi sveliamo qualche dettaglio su lei ma soprattutto i suoi prodotti!

Estetista cinica, chi è e cosa vende Cristina Fogazzi: è amata da tutte le donne

Cristina Fogazzi è l’imprenditrice bresciana meglio conosciuta come L’estetista cinica. Ha superato i 28 milioni di euro di ricavi, si legge su Il Corriere, con la vendita dei suoi prodotti. Cosa vende? Creme per corpo e viso, rimedi contro la cellulite e tanti prodotti per le donne. L’azienda si è strutturata a pieno: cosa fa precisamente? Nel suo blog, l’estetista cinica dà consigli di bellezza, parla di alimentazione e tanto altro. Poi ha il laboratorio dell’estetica cinica: i prodotti di marca VeraLab sono davvero incredibili ed efficaci. Parliamo di creme di tutti i tipi, trattamenti anti cellulite, olii, e tanto altro. Cristina, fondatrice di tutto questo, è nata nel 1974 a Sarezzo. Dopo gli studi classici, due anni di lettere ed un lavoro in un centro estetico è iniziata la sua carriera. Ha aperto un salone di bellezza a Milano e proprio quello è diventato l’impero speciale di tutte le donne! Insomma, Cristina ha regalato qualcosa di davvero incredibile, una coccola per tutte le donne!