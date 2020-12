Lutto nel mondo del calcio, è morto Paolo Rossi: aveva 64 anni

Lutto nel mondo del calcio, è morto Paolo Rossi: la notizia arrivata questa notte.

Una terribile notizia è giunta nel cuore della notte, è morto il grandissimo calciatore Paolo Rossi. Un lutto che ha completamente investito il mondo del calcio, già colpito dalla recente morte di Diego Armando Maradona. L’eroe dell’Italia campione del mondo del 1982, quando al tempo riuscì a battere il Brasile, l’Argentina, la Polonia e in finale la Germania. Così, l’Italia riuscì a vincere il mondiale di quell’anno. E’ lui, il protagonista assoluto, Paolo Rossi, il Pablito, che riuscì a dimostrare tutto il suo incredibile talento. La notizia della sua morte ha scosso il mondo del calcio.

Lutto nel mondo del calcio, è morto Paolo Rossi

E’ morto il grandissimo calciatore Paolo Rossi, l’uomo aveva 64 anni; la notizia della sua scomparsa è arrivata questa notte. Un lutto tremendo per il mondo del calcio, già scosso dalla morte di Diego Armando Maradona, morto a 60 anni. Rossi, a quanto pare, lottava contro un male inesorabile, da tempo. Purtroppo, questa notte è venuto a mancare, lasciando il mondo del calcio inerme.

Il Pablito, campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982, è ricordato per le sue forti prodezze e per i suoi gol nel Mondiale di quell’anno. E’ stato il primo calciatore ad aver vinto nello stesso anno il Mondiale, il titolo di capocannoniere e il Pallone d’oro. In televisione, ha assunto il ruolo di opinionista per varie emittenti italiane. Purtroppo, un altro pezzo di storia del calcio se n’è andato, lasciando un vuoto indescrivibile in tutti i suoi migliaia di fan.

