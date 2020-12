George Clooney, la notizia appena arrivata: ricoverato d’urgenza

Una notizia appena arrivata che ha messo in allarme i fan: il celebre attore George Clooney è stato ricoverato d’urgenza, ecco tutti i dettagli.

George Clooney è stato ricoverato d’urgenza, la notizia è appena arrivata: vediamo nel dettaglio cosa è successo. L’iconico attore Hollywoodiano, classe 1961, è uno dei divi più amati e apprezzati del grande e piccolo schermo. Indimenticabile in E.R- Medici in prima linea, vincitore del premio Oscar come miglior attore non protagonista in Syriana e di numerosi Golden Globe. Sposato con la bellissima Amal, che qualche tempo fa è stata protagonista insieme a lui di un’indiscrezione incredibile e padre di due gemelli. Il talentuoso George Clooney ha sempre dimostrato un carattere solare, pieno di vita e dotato di grande empatia e sensibilità. Scopriamo nel dettaglio cos’è successo e il motivo del suo ricovero.

George Clooney ricoverato, cos’è successo

Fanpage ha riportato la notizia e citato alcune dichiarazioni rilasciate dal divo al “Mirror”. George Clooney, impegnato nelle riprese della nuova produzione Netflix “The midnight Sky” ha rivelato il retroscena sul suo ricovero d’urgenza. Il motivo sarebbe una pancreatite. A quanto pare, la causa potrebbe essere imputabile alla drastica e rapidissima perdita di peso dell’attore: 14 chili in pochissimo tempo. Queste le sue parole: “Forse ho provato a perdere peso troppo velocemente , e non mi sono preso abbastanza cura di me stesso” avrebbe detto. “Ci sono volute alcune settimane per migliorare, e come regista non è stato facile perché ci vuole energia” ha poi aggiunto. Per fortuna, adesso il celebre attore sembra stare bene ed ha potuto riprendere a lavorare a pieno ritmo. Momenti di grande apprensione per i fan, che per fortuna hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.

Il celebre attore sembra adesso essersi rimesso e ha potuto tornare a dedicarsi al suo nuovo progetto.

