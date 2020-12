GF Vip, brutta notizia: non ci saranno nella prossima puntata, in onda venerdì 11 dicembre 2020.

Il successo del Grande Fratello Vip 5 è in continua ascesa. Il reality show di Canale 5 sta conquistando milioni di telespettatori e il merito è senza dubbio del cast stellare messo su da Alfonso Signorini per questa quinta edizione. Un’edizione che non si è conclusa ad inizio dicembre, come inizialmente stabilito, ma che proseguirà fino a febbraio 2021. Una notizia che ha spiazzato i vip, che, venuti a conoscenza del prolungamento, hanno dovuto scegliere se proseguire il percorso fino alla nuova finale o se abbandonare il gioco. Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno scelto di lasciare la casa, mentre il resto dei vip prosegue la gara. Ma è proprio a causa di questo prolungamento che, nella prossima puntata, potrebbe accadere qualcosa che non farà molto piacere ai telespettatori. Ecco di cosa si tratta.

GF Vip, brutta notizia: ecco cosa accadrà in studio nella prossima puntata

Una puntata diversa dalle altre, quella del GF Vip che andrà in onda domani sera su Canale 5. Nella prossima diretta, infatti, i vip eliminati nelle scorse puntate del reality potrebbero non essere presenti in studio! Il motivo è legato proprio alla decisione di prolungare l’edizione, che sarebbe dovuta terminare ad inizio dicembre. I contratti di molti ex protagonisti della trasmissione, quindi, sarebbero scaduti: ecco perché probabilmente non li vedremo più in studio. Secondo le ultime indiscrezioni, però, il conduttore potrebbe decidere di tenere in studio solo alcuni tra gli ex concorrenti del reality. E, tra questi, ci sarà quasi sicuramente anche Francesco Oppini, che attraverso le sue stories di Instagram ha dato appuntamento ai fan per domani sera. Chi ci sarà domani, oltre al figlio della Parietti? Staremo a vedere!

Nulla di ufficiale, insomma, per adesso, ma a quanto pare domani non rivedremo tutti gli ex vipponi della casa più spiata della tv. Se l’indiscrezione fosse confermata, quale degli ex concorrenti vi piacerebbe rivedere ancora in studio?