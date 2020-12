Andrea Cocco, vinse il GF 11: com’è diventato e cosa fa oggi

Fu un esempio di eleganza ed educazione: queste sue qualità lo portarono a vincere il GF 11, ma che fine ha fatto oggi Andrea Cocco?

Con la sua bellezza esotica dovuta ai tratti orientali, Andrea Hirai Cocco attirò subito l’attenzione del pubblico del Grande Fratello. Non solo bello ma anche molto educato, il fotomodello italo-giapponese appassionato di cucina ebbe una relazione con un’altra coinquilina del reality, Margherita Zanatta. La loro storia fu molto gradita ai fan, ma dopo qualche anno le loro strade si divisero lasciando l’amaro in bocca a molti. Da anni Andrea è in coppia con la bellissima modella Tamara Zslinszki e sul suo profilo Instagram condivide molti scatti della sua vita quotidiana. Ma com’è andata invece per quanto riguarda la sua carriera?

Andrea Cocco, che lavoro fa oggi l’ex gieffino

Dopo aver vinto il GF 11, per Andrea Cocco si sono spalancate le porte del cinema: uscito dal reality di Canale 5, ha infatti iniziato a studiare recitazione e nel 2013 è stato uno dei protagonisti del lungometraggio di Alberti de Venezia, ‘Io è morto’. L’anno seguente ha recitato nelle serie ‘F*ck the Zombies’. Al suo attivo anche una web serie, ‘Forse sono io’, e la partecipazione nel film ‘The Broken Key’. Tra i suoi impegni attoriali Andrea ha comunque continuato a coltivare la sua passione per la cucina diventando anche chef di professione. Numerosi gli scatti sul suo account Instagram di piatti esotici preparati da lui, risultato anche della fusione delle due culture che in lui convivono da sempre, avendo madre giapponese e padre italiano.

In questa foto dal suo profilo che vi mostriamo, potete constatare che il bellissimo fotomodello non è cambiato affatto dalla sua partecipazione al GF 11 nonostante i tanti anni trascorsi.

