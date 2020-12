Antonella Clerici, incredibile confessione: emozionante retroscena

La splendida Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate del panorama artistico: ecco l’incredibile confessione, emozionante retroscena raccontato in un’intervista.

La bellissima Antonella Clerici si è raccontata in un’intervista e ha fatto una confessione incredibile: emozionante retroscena (fonte Instagram)Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate e seguite del panorama artistico italiano. Bellissima, dotata di un carattere solare e di una grande empatia che l’ha resa particolarmente cara al pubblico. Il suo profilo Instagram è seguitissimo e conta oltre ottocentomila follower. I fan amano la sua semplicità e la sincerità con cui si è sempre raccontata. Per questo motivo il suo ritorno in Rai è stato accolto con grande entusiasmo e lei ha voluto rivelare alcuni dettagli. Inoltre, qualche anno fa, ospite di un’altra regina della televisione italiana, Antonella Clerici ha raccontato un retroscena emozionante che la riguarda: ecco l’incredibile confessione.

Antonella Clerici, emozionante confessione

La splendida conduttrice è stata ospite della grande Mara Venier a Domenica In, qualche anno fa. Nel corso della meravigliosa intervista che l’ha vista protagonista, Antonella Clerici ha parlato della sua vita e del suo lavoro. Ha ripercorso i momenti più belli e anche i più difficili di una carriera davvero eccezionale. Tra le tante domande che Mara Venier le ha rivolto, una in particolare riguardava la maternità. La padrona di casa ha fatto notare che la conduttrice era fortemente decisa a diventare madre e che, con grande gioia, il suo desiderio si è avverato. “Sono capa tosta” ha dichiarato Antonella Clerici. “Ho fatto molte cure per diventare mamma” ha confessato. Con molta delicatezza e dolcezza, la conduttrice ha rivelato anche di aver perso un bambino prima della nascita della splendida Maelle. Ha poi aggiunto che, durante il programma “Il treno dei desideri”: “Mi facevo le punture prima di andare in onda” proprio per riuscire a coronare il sogno di diventare madre.

Un sogno che, con grande forza e determinazione, la splendida Antonella Clerici ha inseguito e conquistato!