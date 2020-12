Gianni Sperti, spunta una foto ‘particolare’ sul suo profilo instagram: con lunghi capelli ricci, è proprio lui.

Lo stiamo vedendo nel suo ruolo storico di opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti insieme a Tina Cipollari, riesce sempre a conquistare il pubblico. Amatissimo e seguitissimo, sempre all’altezza della situazione. Gianni, come sappiamo, ha iniziato la sua carriera da giovanissimo, in veste di ballerino. Infatti, l’opinionista ha studiato danza fin da bambino, e col tempo è riuscito ad arrivare al successo, lavorando in diverse trasmissioni televisive. Da moltissimi anni, è presente nell’amatissimo programma di Maria De Filippi in veste di opinionista. Ormai, siamo abituati a vederlo ogni giorno, bravissimo ma anche bellissimo, Gianni Sperti, a quanto pare, ama mantenersi in forma, dato che, come possiamo vedere dal suo profilo instagram e dalle foto pubblicate, mostra un fisico scolpito. Sul suo profilo però, andando indietro negli anni, è apparsa una foto alquanto ‘particolare‘: come non l’avete mai visto prima.

Gianni Sperti, spunta una foto alquanto particolare: è proprio lui

Opinionista della storica e amatissima trasmissione di canale 5, condotta dall’eccezionale Maria De Filippi, Gianni Sperti è da anni che continua a conquistare i telespettatori. Al suo fianco, Tina Cipollari; i due, a quanto pare, sono molti amici, e durante le puntate, spesso si pizzicano ironicamente, riscontrando l’apprezzamento del pubblico. Oggi, l’opinionista mostra un fisico scolpito e un’elegante bellezza. Ma in una foto di tempo fa, apparsa sul suo profilo instagram, si è mostrato completamente diverso, anche se i tratti del viso, possiamo confermare, sono gli stessi. Infatti, come è possibile osservare, Gianni aveva lunghi capelli ricci, ed era certamente più giovane.

Uno scatto che non è passato inosservato, che conquisterà tutti i fan dell’amatissimo opinionista. A quanto pare, allora, Sperti portava i capelli lunghissimi, a differenza di oggi, ed erano decisamente ricci. Possiamo confermare, bellissimo ieri, e bellissimo oggi!

