Barbara D’Urso è stata vittima di un piccolo incidente in cucina: si è scottata mentre cucinava, ecco nel dettaglio cosa è successo.

Barbara D’Urso è una delle conduttrici televisive più amate d’Italia. E’ al timone di ben tre trasmissioni di successo, Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live Non è la D’Urso. Ultimamente ha dato un magnifico annuncio ai suoi telespettatori: il suo programma della domenica sera prolungherà la messa in onda fino al 20 dicembre! Si fermerà poi per le festività natalizie prima di ritornare in onda dal 10 gennaio 2021. L’annuncio lo ha fatto in diretta a Pomeriggio Cinque spiegando che l’azienda Mediaset, visto il grande successo ottenuto, le ha chiesto di prolungare! Ovviamente la D’Urso è stata lieta di accettare la proposta! La notizia è stata accolta con grande gioia anche dal suo pubblico che si sente in ottima compagnia durante i programmi in onda su Canale 5. Barbara D’Urso è una donna molto attiva anche sui social: ieri sera, 10 dicembre, stava mostrando ai suoi follower cosa bolliva in pentola quando per sbaglio è stata vittima di un piccolo ‘incidente’. Ecco cosa è successo.

Barbara D’Urso, ‘incidente’ in cucina: ha ripreso tutto, cosa è successo

Barbara D’Urso nelle sue IG story ha mostrato a tutti i suoi follower cosa stava cucinando. Nella serata di ieri sera, 10 dicembre, la famosissima conduttrice ha preparato un piatto di pesce. Mentre lo preparava ha deciso di girare un piccolo video. Un piccolo incidente ha rovinato tutto: la conduttrice per sbaglio si è scottata. Ha infatti urlato un piccolo ‘Ahi’ ed ha scritto come testo sul video ‘Mi sono bruciata’. L’incidente in cucina per fortuna non è nulla di grave: la D’Urso ha accompagnato la frase dell’accaduto con emoticon che ridono!