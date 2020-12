Coronavirus, falso positivo: “Il test molecolare si è rivelato errato” è il comunicato stampa rilasciato oggi dal Ministero dell’Interno, vediamo tutti i dettagli della notizia.

L’annuncio è stato dato attraverso un comunicato stampa direttamente dal sito del Ministero dell’Interno: “Il test molecolare si è rivelato errato”, falso positivo al Coronavirus. L’emergenza Covid è ormai una realtà con cui i cittadini italiani, e quelli di tutto il mondo, hanno imparato a convivere. Le misure restrittive e le precauzioni sono diventate un’abitudine alle quali ci siamo adattati. Tuttavia, vi sono alcuni punti che hanno generato non poca tensione, come la decisione di vietare gli spostamenti tra Comuni nelle date particolari del periodo natalizio. Decisione su cui, adesso, pare aprirsi uno spiraglio. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa ha annunciato il comunicato stampa rilasciato da Viminale in merito al test errato.

Ministra Lamorgese: falso positivo al Coronavirus

Un comunicato stampa rilasciato oggi sul sito ufficiale del Ministero degli Interni ha rettificato quanto si era appreso negli ultimi giorni. La Ministra Lamorgese è negativa al Coronavirus. “Il test molecolare per SARS-CoV-2 eseguito lunedì scorso, relativo ad un normale controllo periodico, comunicato come positivo, si è rivelato errato” riporta il comunicato. La politica ha ripetuto il test per due giorni consecutivi, in data 9 e 10 Dicembre e l’esito è stato lo stesso per entrambi: negativo. “Il ministro riprenderà la sua attività istituzionale nella giornata di domani” hanno aggiunto dal Ministero. Secondo quanto poi riportato da Adnkronos, l’ospedale Sant’Andrea di Roma avrebbe confermato il “falso positivo“. La direzione ha spiegato che: “La positività riscontrata nel tampone del 7 Dicembre” per quanto riguarda la Ministra Lamorgese, “è da attribuirsi ad un evento, raro ma possibile, di errore nella processazione del campione”.

Per fortuna, la Ministra Lamorgese potrà tornare a lavoro da domani.

