Coronavirus, spostamenti tra Comuni: cosa accadrà a Natale

Coronavirus, i dettagli per quanto concerne le misure restrittive che entreranno in vigore nel periodo di Natale non sono ancora ufficiali: ecco l’ipotesi per gli spostamenti tra Comuni.

I cittadini sono in attesa di comprendere quali linee guida saranno stabilite dal Governo per quanto riguarda le misure restrittive nel periodo natalizio. Il Coronavirus ha reso impossibile l’approccio tradizionale alla festività e si è resa necessaria un’organizzazione che riesca ad evitare la diffusione del contagio. Un esempio riguarda la tradizionale messa di Natale. E proprio per quanto riguarda il Natale, le misure restrittive da Coronavirus, si ipotizzano più rigide: ecco l’ipotesi per quanto concerne lo spostamento tra Comuni. Ipotesi, poiché non è ancora stato confermato, ma pare che il Governo stia valutando l’idea di vietare gli spostamenti tra Comuni, oltre che tra Regioni, in alcune date particolari. Vediamo i dettagli.

Coronavirus, gli spostamenti tra Comuni a Natale

La riunione tra il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i capi delegazione si è svolta ieri. Tra le proposte in essere per evitare la diffusione del virus sono trapelate l’ipotesi di un irrigidimento del coprifuoco e il possibile divieto di spostamento tra Regioni. Giunge oggi un ulteriore indiscrezione che riguarda, invece, gli spostamenti tra i Comuni. Come riporta SkyTg24, pare che il Governo stia varando l’idea, per le giornate del 25 e del 26 Dicembre e a partire poi dal 1 Gennaio, di vietare gli spostamenti tra Comuni. Misure ancora non ufficiali, ma che delineano un quadro della situazione da Coronavirus in Italia. Ricordiamo che, proprio ieri, si era espresso Crisanti per quanto riguarda l’andamento della curva: “Calo non omogeneo”. Non rimane che attendere l’ufficialità delle decisioni governative per comprendere quale direzione si è scelto di prendere.

Occorrerà attendere l’ufficialità del prossimo Dpcm per comprendere a fondo quali misure restrittive entreranno in vigore nel periodo Natalizio.

