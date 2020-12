Filippo Nardi irriconoscibile: com’era 20 anni fa, trasformazione incredibile per il nuovo concorrente del GF Vip 5.

Il GF Vip continuerà fino a febbraio 2021! Il prolungamento dell’edizione è ormai ufficiale e questo significa soltanto una cosa: servono rinforzi! Nuovi concorrenti sono pronti ad entrare e i primi tre faranno il loro ingresso proprio questa sera, venerdì 11 dicembre. Si tratta di Sonia Lorenzini, Samantha De Grenet e Filippo Nardi. Quest’ultimo, come ricorderete, è alla sua seconda esperienza nella casa più spiata della tv. Filippo, infatti, è stato uno dei concorrenti della seconda edizione del GF, nel 2001, dalla quale si è ritirato dopo pochi giorni dopo aver mostrato intolleranza ad alcune regole del gioco. Oggi, il 51 enne è pronto per una nuova avventura nel reality, ma siete curiosi di vedere com’era un po’ di tempo fa? Diamo un’occhiata ad alcune foto ricordo condivise da Filippo sul suo Instagram!

Filippo Nardi irriconoscibile: com’era 20 anni fa, la trasformazione del nuovo concorrente del GF Vip 5

Filippo Nardi è un nuovo concorrente del GF Vip 5. Il dj e conduttore televisivo entrerà nella casa più spiata della tv già da questa sera e siamo certi che ne vedremo delle belle. I fan della trasmissione ricorderanno senz’altro la sua turbolenta esperienza al GF 2: la sua frase “Dove sono le mie sigarette?” è diventato un vero e proprio tormentone. E da questa sera Filippo tornerà in casa, dopo ben 19 anni. Ma ricordate com’era? Ecco una foto ricordo, postata proprio da lui su Instagram qualche tempo fa:

Eh si, una trasformazione davvero incredibile, quella di Filippo, che è solito postare spesso foto del suo passato, sui social. Date un’occhiata a questo collage, in cui Nardi mostra la sua ‘trasformazione’, stavolta con una differenza di 10 anni:

Un look decisamente stravolto, quello che Filippo sfoggia ora rispetto a qualche anno fa . E ancora, qualche mese fa, il gieffino ha mostrato un altro scatto di 19 anni fa, in cui si mostra con la sua ‘inseparabile’ sigaretta:

Nella didascalia al post, però specifica di aver tolto il vizio di fumare! Una buona notizia, in vista della sua nuova avventura al GF Vip. Noi non vediamo l’ora di rivederlo in azione nella casa: come reagiranno i vipponi al suo ingresso? Non ci resta che attendere qualche ora per scoprirlo!