Flavio Montrucchio ed Alessia Mancini, incredibile e dolorosissimo dramma: la coppia l’ha raccontato per la prima volta in assoluto.

Flavio Montrucchio ed Alessia Mancini formano, senza alcun dubbio, una delle coppie più amate ed apprezzate della televisione italiana. Super innamorati e super legatissimi, i due decantano di un successo davvero clamoroso. In pochissimi, però, sanno che, nel loro passato, la coppia ha attraverso un periodo per nulla facile. Un vero e proprio dramma, c’è da ammetterlo. E che, soprattutto, è stato raccontato per la prima volta alcuni mesi fa. Nel corso di una loro recentissima intervista a ‘Verissimo’, l’ex vincitore del Grande Fratello e la bellissima conduttrice non soltanto hanno ampiamente raccontato la loro storia d’amore, ma hanno anche raccontato un evento capitato nelle loro vite diversi anni fa. Che, fino a questo momento, non avevano mai raccontato prima d’ora. ‘Questa è una cosa che nessuno sa’, ha detto l’ex volto note di ‘Non è la Rai’. Ecco, ma cos’è esattamente successo? Cosa, per tutti questi anni, la coppia non ha mai raccontato prima d’ora? Scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Flavio Montrucchio ed Alessia Mancini, il dramma raccontato solo ora: immenso dolore

Da questa sera, Venerdì 11 Dicembre, Alessia Mancini e Flavio Montrucchio saranno in onda su Real Time con ‘Junior Bake Off’. Terminata, così, l’ottava edizione di ‘Bake off Italia’ condotta da Benedetta Parodi e vinta, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, dalla giovanissima Sara, la coppia si accinge a fare compagnia il pubblico italiano con una nuova ‘versione’. Proprio loro che sono genitori di due splendidi bambini, nelle prossime settimane avranno a che fare con una decina di veri e proprio talentuosi ragazzini. Insomma, ci aspettano degli appuntamenti davvero imperdibili. Anche perché, diciamoci la verità, data l’immensa simpatia della coppia, non potranno esserci questi risultati. Sempre pronti a far ridere, divertire e divertirsi, l’ex vincitore del GF e l’ex volto noto di ‘Non è la Rai’ si accingono a regalarci delle serate davvero imperdibili. In pochissimi, però, sanno che, nel loro passato, la coppia non ha vissuto un momento molto facile. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, come dicevamo precedentemente, sono stati i diretti interessati. In una loro recente intervista a ‘verissimo’, il bel Montrucchio e la Mancini hanno, infatti, raccontato di un vero e proprio dramma inedito. Nel raccontare la loro storia d’amore e un viaggio d’amore a Dubai, l’ex velina di striscia la notizia ha raccontato dell’incontro con un uomo, dall’apparenza scozzese, che gli ha ‘spifferato’ il loro matrimonio a breve e la presenza di ben tre figli. ‘Ma in realtà uno l’ha mancato’, ha detto l’ex concorrente del GF ricordando di avere soltanto due bambini. Immediata è stata la reazione di sua moglie. Che, per la prima volta in assoluto, ha confessato: ‘Invece no, uno l’ho perso. Questa è una cosa che nessuno sa’.

Un dolore davvero incredibile, da come si può chiaramente comprendere.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui