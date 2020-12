GF Vip, Sonia Lorenzini: vi ricordate il suo ex fidanzato?

Sonia Lorenzini sarà una delle concorrenti ufficiali del GF Vip, ma vi ricordate chi è il suo ex fidanzato? Spuntano gli scatti sui social.

Da questa sera, Venerdì 11 Dicembre, Sonia Lorenzini sarà una delle concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip. Nonostante il suo nome non fosse affatto apparso in quella famosa lista presenta su uno dei numeri del settimanale ‘Chi’, proprio nel corso della scorsa puntata del reality, ha annunciato il suo nome tra le new entry. Il volto di Sonia, lo sappiamo benissimo, non è assolutamente nuovo. Oltre ad essere un’affermata e nota influencer, la bellissima Lorenzini si è fatta ampiamente conoscere ed apprezzare durante il suo percorso a Uomini e Donne. Dapprima come corteggiatrice di Claudio D’Angelo ed, in seguito, come tronista, la giovanissima mantovana è stata la protagonista indiscussa di un’intera stagione del dating show. Ecco, ma adesso è fidanzata? Sembrerebbe proprio di no! Ebbene, allora chi è il suo ex fidanzato? Sappiamo benissimo che, dal programma di Maria De Filippi, la bellissima Lorenzini è uscita mano nella mano con Emanuele Mauti. Ma dopo qualche mese la loro storia d’amore è terminata. Ecco, ma dopo di lui, vi ricordate accanto a chi l’abbiamo vista? Sui social, sono spuntante diverse fotografie. Ecco di chi stiamo parlando.

Sonia Lorenzini al GF Vip, ma vi ricordate chi è il suo ex fidanzato?

Come dicevamo precedentemente quindi, dal famosissimo e seguitissimo dating show di Maria De Filippi, Sonia Lorenzini è uscita mano nella mano con il bel Emanuele Mauti. La loro storia d’amore, lo sappiamo benissimo, non è affatto durata. A distanza di un po’ di tempo dal loro fidanzamento nello studio di Uomini e Donne, infatti, i due si sono detti ‘addio’. Non sappiamo esattamente quali siano stati i motivi che hanno portato i due giovanissimi ragazzi ad allontanarsi definitivamente. Fatto sta che, dopo un po’ di tempo dalla fine della sua storia d’amore con il suo ex corteggiatore, la bella Sonia si è immediatamente fatta una vita. E sapete chi è stato poi il suo ex fidanzato? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo, però, che anche lui ha partecipato al programma di Maria De Filippi. E, soprattutto, anche lui era presente tra i pretendenti della bellissima tronista mantovana. Ecco, la domanda sorge spontanea: di chi stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme. Anche perché, diciamoci la verità, sul profilo social ufficiale della nuova concorrente del GF Vip, ci sono diversi scatti fotografici. Ma ecco di che cosa parliamo esattamente.

Ecco. Lui è Federico Piccinato. E, come dicevamo precedentemente, anche lui ha preso parte a Uomini e Donne tra i corteggiatori di Sonia. La loro storia d’amore, lo sappiamo benissimo, è durato diverso tempo. E, a quanto pare, è terminata qualche mese fa.

