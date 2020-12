Francesco Oppini a Temptation Island? Lo ha confessato solo adesso

Francesco Oppini a Temptation Island? L’ex concorrente del GF Vip lo ha confessato solo adesso.

Francesco Oppini è stato uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del Grande Fratello Vip. La sua avventura nella casa si è conclusa qualche settimana fa, quando il figlio di Alba Parietti ha deciso di abbandonare il gioco, dopo aver saputo del prolungamento dell’edizione. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, non terminerà a dicembre, come inizialmente stabilito, ma a febbraio 2021. E, tra tutti i vip, Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci sono stati gli unici a scegliere di abbandonare la casa. Ospite a Casa Chi, Francesco Oppini ha svelato alcuni retroscena inediti della sua esperienza nella casa, ma non solo. Sapevate che era stato contattato anche per Temptation Island? Ecco cosa ha raccontato a questo proposito.

Francesco Oppini a Temptation Island? Ecco cosa ha raccontato l’ex concorrente del GF Vip

Francesco Oppini a Temptation Island? Un’ipotesi che si sarebbe potuta realizzare. Uscito dalla casa del GF Vip, infatti, il figlio di Alba Parietti ha raccontato di essere stato contattato dalla redazione del famoso programma di Maria De Filippi, ma di aver rifiutato più volte di partecipare. Per la precisione, ha rifiutato per tre anni di fila: “Non voglio spettacolarizzare il mio rapporto con Cristina. Lei anche in questi giorni ha rifiutato tutte le richieste di apparire che le sono arrivate. L’hanno richiesta ovunque, ma lei ha sempre rifiutato”, ha dichiarato Francesco a Casa Chi.

E nella casa del GF Vip, Francesco ha legato particolarmente con Tommaso Zorzi. Quest’ultimo, dopo l’uscita di Oppini, ha confessato di essere innamorato di lui. Ma il figlio della Parietti lo ha tranquillizzato: il loro rapporto non cambierà. E, per dimostrare la sua vicinanza all’amico, questa sera Francesco indosserà proprio una camicia di Tommaso, come ha anticipato nelle sue stories. Non ci resta che attendere la puntata di questa sera, per scoprire tutte le novità direttamente dalla casa del GF Vip!