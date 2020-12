Paolo Conticini, incredibile annuncio a sorpresa, l’ha appena svelato

Paolo Conticini, incredibile annuncio a sorpresa per l’amato attore: l’ha appena svelato.

Dopo lo straordinario successo raggiunto a Ballando con le stelle, Paolo Conticini è pronto a tornare in pista, ma questa volta in un ruolo completamente diverso. Una notizia che già circolava da qualche giorno, ma che l’uomo ha soltanto oggi confermato indirettamente su facebook. Ricorderemo certamente le sue fantastiche performance nello studio dell’amatissimo programma ballerino, insieme a Veera Kinnunen. Nel corso delle puntate, il seguitissimo attore e conduttore televisivo ha dimostrato a ritmo di passi di essere un buon ballerino, appassionando insieme alla sua maestra di ballo il pubblico. Un’edizione che l’ha portato al secondo posto, mentre la vittoria è stata aggiudicata da Gilles Rocca accompagnato da Lucrezia Lando. Conticini è sicuramente uno degli attori più amati e seguiti, ha esordito come attore lavorando molte volte con De Sica, sia per il cinema che per la televisione. Da pochissimo però l’uomo ha rivelato un annuncio incredibile: una splendida notizia!

Paolo Conticini, annuncio a sorpresa: una novità incredibile

Paolo Conticini è certamente uno degli attori e conduttori televisivi più amati e seguiti. Quest’anno, come abbiamo già affermato, l’abbiamo visto esibirsi a ritmo di passi nel programma condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle. Paolo è stato straordinario, e la fine di questo percorso gli ha portato un grandissimo successo. Da pochissimo, l’attore ha rivelato un incredibile annuncio a sorpresa, è stato appena svelato. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta? L’amatissimo Conticini a quanto pare dovrebbe essere uno dei nuovi giudici della nuova edizione di Miss Italia. Un’edizione diversa dalle altre dato l’emergenza sanitaria che il nostro Paese sta vivendo. Infatti, la 18esima edizione non andrà in onda in televisione, ma solo in streaming.

Una notizia che ha destato grande apprezzamento per i suoi tantissimi fan , che non vedono l’ora di vederlo in questa nuova veste. Sicuramente, ancora una volta, Conticini saprà essere all’altezza del ruolo a lui affidato.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui