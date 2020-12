Temptation Island, l’amatissima ex concorrente è incinta: l’annuncio da brividi è apparso qualche ora fa sui social.

“Erano le 6.00 di mattina del 4 ottobre quando ho scoperto che dentro di me stava nascendo una nuova vita”. Inizia così lo splendido annuncio di una delle protagoniste più amate delle passate edizioni di Temptation Island. Attraverso un meraviglioso scatto in cui mostra il pancione, Roberta Mercurio annuncia di essere in dolce attesa. Si tratta del primo bebè per l’ex concorrente del docu-reality di Canale 5, nel quale l’abbiamo vista col suo ormai ex Flavio Zerrella. Nel cuore di Roberta ora c’è solo lui, Luca Caldirola, calciatore del Benevento e futuro papà del bambino/a che attende. Scopriamo insieme come ha svelato la lieta notizia.

Temptation Island, l’amatissima ex concorrente è incinta: l’annuncio di Roberta Mercurio

Un annuncio da brividi quello che Roberta Mercurio ha lanciato qualche ora fa sul suo profilo Instagram. L’ex protagonista di Temptation Island è incinta del suo primo figlio, nato dall’amore col suo compagno Luca Caldirola, difensore del Benevento, al quale è legata da qualche mese. Un amore che le ha cambiato la vita: “Ho sempre detto che Caldi è un dono del Signore, la luce alla fine del tunnel, il compagno perfetto, l’amore che ho sempre desiderato.“, scrive Roberta nella didascalia al dolcissimo post condiviso su Instagram poche ore fa. I fan di Temptation Island ricorderanno Roberta nell’edizione del 2016, alle prese con la sua turbolenta relazione col suo ex compagno, Flavio Zerrella, attualmente legato ad un’altra ex del reality, Nunzia Sansone. Ma, oggi, Roberta ha chiuso col suo passato e nel suo futuro c’è spazio solo per il suo Luca e il bebè che sta per arrivare. Date un’occhiata al post con cui la Mercurio ha annunciato la gravidanza:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐮𝐫𝐢𝐨 (@mercurioroberta)

Eh si, un annuncio davvero dolcissimo. E in pochissimo tempo il post è stato letteralmente invaso dagli auguri e i messaggi d’affetto di fan e amici: anche tantissimi ex volti di Temptation Island e Uomini e Donne hanno manifestato la loro gioia. Da Valeria Bigella a Georgette Polizzi, da Alessandra De Angelis a Giulia Latini: tutti super felici per la splendida notizia annunciata dalla bellissima Roberta.

E noi non possiamo che unirci a tutti loro e mandare i nostri migliori auguri ai futuri genitori, mamma Roberta e papà Luca!