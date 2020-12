Gabriella Carlucci, il doloroso racconto: il lutto che le ha cambiato la vita

Lontana ormai da tempo dalla tv, Gabriella Carlucci ha rivelato qualche tempo fa a Storie Italiane un doloroso retroscena del suo passato.

Ospite qualche tempo fa al programma mattutino di Rai 1 ‘Storie Italiane’, Gabriella Carlucci ha parlato di una ferita molto dolorosa che l’accompagna da tempo. Intervistata da Eleonora Daniele, l’ex conduttrice sorella di Milly Carlucci si è raccontata senza filtri parlando dei suoi affetti più cari e della perdita che le ha cambiato la vita. Lontana dai riflettori ormai da diversi anni, Gabriella si è dedicata a tempo pieno alla sua famiglia, a suo figlio Matteo e al marito Marco Catelli: “Ha 22 anni è bello, buono, bravo, indipendente, si è laureato e lavora. Vengo da una famiglia in cui i genitori si sono completamente dedicati ai figli, e io e mio marito abbiamo cercato di trasmetterlo a Matteo. Ho trovato un marito che ha una famiglia come la mia, e questo è servito molto per l’educazione di nostro figlio”.

Gabriella Carlucci, nella sua vita un dolore inconsolabile

Non solo una vita familiare felice, ma anche dolori nella vita di Gabriella Carlucci che in pochi anni ha perso due persone molto care: la madre, ex insegnante, venuta a mancare nel 2015 e il padre, scomparso a 91 anni ad ottobre dell’anno scorso. Raccontando i genitori, l’ex presentatrice ha detto: “Erano due persone meravigliose, hanno dedicato interamente la loro vita a noi e ai loro nipoti. Sono con me tutti i giorni e per me un punto di riferimento, sono molto credente quindi so che li rivedrò. Sono felice, ho fatto tante cose nella mia vita, e questo grazie ai miei genitori che mi hanno sempre insegnato che il lavoro, l’impegno, lo studio e la perseveranza servono per raggiungere l’obiettivo. Quando nel 2013 è terminata la mia esperienza in Parlamento, ho cercato di mettere in pratica quello che avevo imparato negli anni precedenti”.

Gabriella Carlucci è stata molto amata dal pubblico negli anni d’oro della sua carriera televisiva e chissà che non la rivedremo un giorno condurre un altro programma.

