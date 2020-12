Maria Teresa Ruta è scoppiata in lacrime a fine puntata: la concorrente del GF VIP ha parlato ai suoi coinquilini, ecco cosa è successo.

Ieri, 11 dicembre, è andata in onda una nuova ed esilarante puntata del Grande Fratello VIP. Tantissimi colpi di scena e sorprese per i concorrenti, come l’arrivo di tre nuovi protagonisti. Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini sono entrati a far parte del gioco ed hanno già rotto qualche equilibrio? Tommaso e Sonia avevano già qualche conto in sospeso: hanno litigato furiosamente subito dopo la diretta. Intanto, a fine puntata, Maria Teresa ha avuto un piccolo sfogo…La VIP è scoppiata in lacrime e l’hanno notata alcuni suoi inquilini: ecco cosa è successo.

GF VIP, Maria Teresa Ruta scoppia in lacrime: è successo subito dopo la puntata

Maria Teresa Ruta a fine puntata ieri sera di 11 dicembre, non è riuscita a trattenere le lacrime. E’ scoppiata in un pianto liberatorio ed è stata notata da Andrea il quale le ha chiesto subito cosa ci fosse che non andava. “Tutti fanno gruppetti. Se ne vanno di qua e di là, nessuno mi invita mai” è stata la risposta della Ruta. Anche Tommaso si è unito allo sfogo ed ha cercato di consolare la sua cara amica. La Ruta ha ribadito che si sente sola: “Mi sento sola, tutto qua. Amata e sola. Lo sai che sono una difficile io”.

A poco alla volta tutti i concorrenti della Casa più spiata d’Italia si sono uniti per consolare la VIP in un momento di tristezza: “Non mi chiamate mai, sono io che mi aggiungo a voi”, ha spiegato notando anche come gli altri facciano coppia e la lascino da sola. I VIP le hanno spiegato che non avrebbero mai voluto escluderla.