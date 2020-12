Uomini e Donne, anticipazione shock: “Ha abbandonato il trono”, nessuno se lo aspettava; ecco cosa è accaduto nell’ultima registrazione.

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati e seguiti della nostra tv. E, anche quest’anno, la trasmissione targata Maria De Filippi ottiene ascolti record, puntata dopo puntata. Una stagione, quella attuale, in cui è presente un nuovo format, che prevede l’unione di trono classico e trono over. Un’unica super puntata in cui tutti possono interagire con tutti: i colpi di scena sono davvero all’ordine del giorno. Ma un clamoroso colpo di scena è stato appena annunciato attraverso le anticipazioni de Il Vicolo delle News: nel corso dell’ultima registrazione del programma, tenutasi oggi, un amato protagonista ha lasciato il programma. Scopriamo cosa è accaduto.

Uomini e Donne, anticipazione shock: “Ha abbandonato il trono”, la drastica decisione

Brutte notizie per i fan di Uomini e Donne e, nello specifico, di uno dei tronisti di questa stagione: Gianluca De Matteis ha abbandonato il trono. Ad anticiparlo è stato il Vicolo della News, che parla di un Gianluca in lacrime, che quasi non riusciva a parlare. A spingere il tronista a prendere questa decisione è stato il fatto di non aver costruito nulla con le sue corteggiatrici e di sentirsi inadatto al contesto. Nelle ultime puntate, infatti, Gianluca aveva mostrato di avere molta difficoltà durante le conoscenze con le corteggiatrici, non riuscendo a far comprendere fino in fondo il suo carattere. Un percorso che si interrompe senza scelta, quindi, quello del tronista romano. Che nello studio era affiancato da Davide Donadei: il pugliese, invece, si trova in mezzo a due fuochi accesissimi. Tra le tante corteggiatrici scese in studio per lui, sono state Beatrice e Chiara a colpire maggiormente il tronista, che, però, non ha ancora deciso chi tra le due sarà la donna che porterà fuori. Staremo a vedere!

Il trono “rosa” invece è occupato dalla bellissima Sophie Codegoni, di soli 18 anni, ma con le idee chiarissime. La tronista sembra essere sempre più interessata a Matteo, che l’ha conquistata con la sua dolcezza. La scelta finale di Sophie ricadrà su di lui? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutte le novità del trono più amato della tv. E voi, siete dispiaciuti per l’abbandono di Gianluca? Noi gli mandiamo un fortissimo in bocca al lupo, augurandogli di trovare presto il vero amore.