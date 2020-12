Chi è esattamente Gabriella Carlucci? Cosa occorre sapere su di lei a partire dalla sua età fino al lutto che ha cambiato la vita.

Se il suo nome e cognome non vi risultano affatto sconosciuti, niente paura, avete proprio ragione. Gabriella Carlucci, infatti, è la sorella minore dell’unica ed inimitabile Milly, una delle vere e proprie regine della Rai. A prescindere, però, da questo legame di sangue, la bellissima Gabriella è, senza alcun dubbio, un personaggio davvero memorabile. Il suo nome, infatti, non è soltanto collegato a diversi programmi televisivi di successo, ma anche alla politica italiana. Nella sua immensa carriera politica, infatti, la bella Carlucci decanta anche il ruolo di sindaco dal 2010 al 2012. Ecco, ma cos’altro occorre sapere su di lei? Oltre a questo, infatti, cosa sappiamo sulla bella Carlucci? Scopriamo tutto insieme.

Chi è Gabriella Carlucci: età, carriera e vita privata

Nata ad Alghero nel 1989, Gabriella Carlucci è figlia di Luigi Carlucci, generale dell’Esercito Italiano, e Maria Caracciolo. Per niente figlia unica, bensì sorella di Milly Carlucci, l’incredibile conduttrice televisiva, ed Anna, Gabriella ha conseguito due ben lauree. Una in Lingue. Ed un’altra, pensate, in Lettere. La sua carriera televisiva inizia dapprima presso le reti private. Ed, in seguito, nel 1983 alla Rai. È proprio su questi canali che, in compagnia di Enzo Tortora, sarà la colonna portante di ‘Portobello’. Da quel momento, la sua carriera è stata tutta in ascesa. Non soltanto, infatti, ha condotto diversi programmi televisivi. Ma è stata anche la colonna portante dei ‘David di Donatello’. Della sua vita privata, sappiamo che, nel 1989, si è sposata con Gianfranco Jannuzzo. Dal quale, però, si è separata nel 1992. E dal 1996, poi, si è sposata con Marco Catelli.

Ma non è affatto finita qui. Oltre a questa carriera televisiva, la bellissima Gabriella Carlucci è anche molto conosciuta ed apprezzata per la sua attivissima carriera politica.

Il lutto che ha stravolto la sua vita

Ospite nel programma di Eleonora Daniele, Gabriella Carlucci non ha potuto fare a meno di parlare dei due lutti che hanno fortemente cambiato la sua vita. Un dolore davvero incredibile, quindi.

