Federica Nargi e Costanza Caracciolo sono state due veline di Striscia la Notizia, ma com’erano all’epoca? Spunta la foto sui social.

Tra tutte le ex veline che, in tutti questi anni, si sono alternate sul bancone di ‘Striscia la Notizia’, Federica Nargi e Costanza Caracciolo formano, senza alcun dubbio, la coppia che, ancora adesso, è nel cuore di tutti gli italiani. Completamente diverse per colori, origini e tratti somatici, ma estremamente entrambe bellissime, la romana e la siciliana sono ancora legate da una profonda amicizia. Seppure, infatti, le due giovanissime ragazze vivono in due parti completamente diverse e distanti dell’Italia, appena possono non perdono occasione di potersi vedere. Ed, in attesa, non perdono occasione di potersi dedicare degli splendidi post su Instagram. È proprio per questo motivo che, spulciando con attenzione il profilo social della Nargi, abbiamo rintracciato una foto che ritrae le due ragazze ai tempi di ‘Striscia’. Ecco, ma vi ricordate com’erano Costanza e Federica a quei tempi? No? Tranquilli, ci pensiamo noi a mostrarvele!

Federica Nargi e Costanza Caracciolo, com’erano ai tempi di Striscia?

Era esattamente l’anno 2008 quando Costanza Caracciolo e Federica Nargi vincevano il concorso ‘Veline’ su Canale 5. E debuttavano, nel Settembre prossimo, sul famoso bancone di ‘Striscia la Notizia’. È proprio nel famoso tg satirico di Antonio Ricci che, per circa quattro edizione, le due bellissime ragazze si sono fatte ampiamente conoscere ed apprezzare. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati diversi anni dalla loro esperienza televisiva e non siano più presenze fisse sul piccolo schermo, la bella romana e siciliana continuano a decantare di un successo davvero impressionante. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: vi ricordate com’erano ai tempi di ‘Striscia’? Se siete curiosi di saperlo, vi anticipiamo, siete nell’articolo giusto. Proprio sul profilo social della Nargi, infatti, abbiamo rintracciato una fotografia che la ritrae in compagnia di Costanza proprio ai tempi del tg. Eccole in tutta la loro bellezza:

Giovanissime e bellissima: proprio così, ai tempi di Striscia la Notizia, si mostravano Federica Nargi e Costanza Caracciolo. Da quel momento, sono cambiate tantissime cose. Entrambe hanno intrapreso percorsi di vita differenti, anche se continuano ad essere legate da un profondo legame di amicizia, e sono diventate splendide mamme di due bambine, eppure una cosa non è assolutamente cambiata. Facciamo riferimento alla loro immensa bellezza.

