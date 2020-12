Spunta uno scatto incredibile del celebre e amatissimo Gabriele Cirilli: così non l’avete mai visto, la foto che ha conquistato i fan, vediamo tutti i dettagli.

Il celebre comico e scrittore, Gabriele Cirilli, è uno dei personaggi più amati e apprezzati del panorama artistico italiano. Dotato di una simpatia immensa e di un’energia straordinaria, riesce sempre a conquistare il pubblico e la critica. Sempre pronto a mettersi in gioco, il suo talento incredibile è innegabile e la sua carriera, costellata di successi, ne è la conferma lampante. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre novantamila follower che adorano gli scatti e i video che il comico condivide con loro. E proprio sul social, Gabriele Cirilli ha pubblicato uno scatto incredibile: così non l’avevate mai visto. Scopriamo i dettagli.

Gabriele Cirilli: così non l’avevate mai visto

Siamo abituati ad ammirare le trasformazioni di Gabriele Cirilli, che ha partecipato all’amatissimo talent “Tale e quale show”. Qui, lo straordinario artista ha dato voce a tutto il suo talento regalandoci performance davvero straordinarie. E non ha fatto mancare momenti indimenticabili. La sua semplicità e la sua immensa simpatia lo hanno reso uno dei personaggi più apprezzati dai fan. Tramite il suo profilo Instagram, Gabriele Cirilli ha voluto condividere, un po’ di tempo fa, uno scatto davvero particolare. La foto in questione lo ritrae da bambino, precisamente nel 1974. Si tratta di un’immagine del celebre comico alle prese con la scuola elementare. Lo possiamo ammirare seduto in un banco con lo stesso sorriso che abbiamo imparato a conoscere e una folta chioma di capelli. Osservando lo scatto, è incredibile notare come il tempo sembra non essere trascorso per Gabriele Cirilli: la somiglianza con oggi è davvero straordinaria. Siete curiosi? Ecco l’immagine di cui parliamo.

Non trovate che fosse un bambino davvero bellissimo e che la somiglianza con oggi sia davvero incredibile?