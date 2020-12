GF Vip, colpo di scena: salta tutto, la notizia è appena arrivata e riguarda una delle nuove concorrenti del reality.

Colpi di scena a non finire al Grande Fratello Vip. La quinta edizione del reality show di Canale 5 sta appassionando sempre di più i telespettatori, che puntata dopo puntata seguono le avventure dei vipponi in casa. Avventure che non termineranno più a dicembre, come inizialmente stabilito, ma a febbraio 2021! Questo significa una sola cosa: in casa entreranno presto nuovi concorrenti! Alcuni hanno già fatto il loro ingresso venerdì sera: parliamo di Samantha De Grenet, Sonia Lorenzini e Filippo Nardi. Altri, invece, sono in isolamento in hotel, in attesa di entrare in casa. Ma, a sorpresa, potrebbe saltare la partecipazione di una vip, la cui presenza era stata annunciata proprio da Alfonso Signorini, sia sul settimanale Chi che a Casa Chi. Ecco di chi si tratta!

GF Vip, colpo di scena: salta tutto, la concorrente non entrerà più nella casa?

Nuovi concorrenti sono pronti ad entrare nella casa più spiata della tv. Il GF Vip 5, infatti, si allunga e questo significa che servono rinforzi. Ai vip già in casa si aggiungeranno, man mano, molte new entry. Uno dei concorrenti annunciati, però, potrebbe non fare il suo ingresso nella casa. Si tratta di Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra. La partecipazione di Ginevra al GF Vip era stata annunciata da Signorini sia su Chi e sul format web Casa Chi, ma qualcosa sembra essere andato storto. Mentre tutti gli altri concorrenti che stanno per entrare in casa si trovano in quarantena, la Lamborghini è in vacanza a Cortina D’Ampezzo. Il motivo? Non è ancora chiaro, ma stando a quanto riporta Giornalettismo, Ginevra avrebbe rinunciato al GF Vip per via della mancata approvazione della sua famiglia. Se la notizia fosse confermata, chi prenderà il posto della bellissima Lamborghini? Staremo a vedere!

Nel frattempo, si preparano ad entrare in casa Cecilia Capriotti, Mario Ermito, Andrea Zenga e Carlotta Dell’Isola, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island. Personaggi davvero interessanti, che non vediamo l’ora di vedere all’interno della casa! Come reagiranno i vipponi ai nuovi ingressi? Staremo a vedere! A quanto pare, i nuovi vip dovrebbero varcare la porta rossa il prossimo venerdì. Stay Tuned!