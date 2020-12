Uomini e Donne, clamorosa anticipazione: sono andati a letto insieme, nessuno se lo aspettava; ecco cosa è successo nell’ultima registrazione.

Colpi di scena a non finire a Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi è una delle più amate della nostra tv da ormai tanti anni: anche questa stagione sta regalando ascolti record. E, stando alle anticipazioni delle prossime puntate, i telespettatori resteranno incollati alla tv anche nei prossimi giorni! Nell’ultima registrazione della trasmissione, tenutasi ieri sera, è accaduto davvero di tutto: a partire dall‘abbandono del trono di Gianluca De Matteis, che ha deciso di interrompere il suo percorso in tv. Ma non è tutto: un’altra ‘bollente’ anticipazione riguarda due protagonisti del trono Over, che a quanto pare sono andati a letto insieme! Scopriamo di chi si tratta e cosa è successo.

Anticipazioni ‘bollenti’ quelle che trapelano dall’ultima registrazione di Uomini e Donne. Dopo la decisione shock di Gianluca di abbandonare il trono, arrivano novità anche per quanto riguarda una delle protagoniste assolute della trasmissione. Parliamo di Gemma Galgani, regina del trono Over. Ebbene, secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Vicolo della News, la dama e il cavaliere Maurizio Guerci avrebbero ammesso di essere andati a letto insieme! Una vera e propria svolta nella conoscenza tra i due, che, fino ad ora, era ancora agli inizi. Anche se, la Galgani non aveva nascosto il suo forte interesse nei confronti del 50 enne Maurizio. Che sia la volta buona per Gemma per trovare il vero amore? Staremo a vedere!

La registrazione di cui vi stiamo parlando si è tenuta ieri, sabato 12 dicembre. Bisognerà quindi attendere qualche giorno per vedere tutto questo in puntata. Come reagirà Tina Cipollari alla notizia? Appuntamento su Canale 5 alle ore 14 e 45 per tutte le novità del trono più amato della tv!