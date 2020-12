Fabio Volo, il doloroso retroscena: “Ho visto mio padre piangere”

Il celebre Fabio Volo è autore di libri che hanno toccato profondamente il cuore del pubblico, ma c’è un drammatico retroscena di cui molti non sanno: “Ho visto mio padre piangere”.

Il celebre Fabio Volo è un artista a tutto tondo, dotato di uno straordinario talento: scrittore, regista, ma anche conduttore, doppiatore. Originario di Calcinate, classe 1972, è l’autore di libri di immenso successo che hanno fatto innamorare il pubblico. Sposato e padre di due bambini meravigliosi, il suo profilo Instagram conta quasi un milione di follower. Del suo passato, sappiamo che da giovanissimo era solito lavorare insieme al padre che faceva il panettiere. Fabio Volo è un uomo di grande successo, un volto molto noto e amato dal pubblico e, qualche tempo fa, ha rivelato un doloroso retroscena che lo riguarda: “Ho visto mio padre piangere“. Scopriamo nel dettaglio cosa ha raccontato.

Fabio Volo, doloroso retroscena: “Ho visto mio padre piangere”

Il celebre autore in una lunga intervista a “La Confessione” format di Nove, ha raccontato qualcosa di sé e della sua vita. Ha rivelato che la situazione economica della sua famiglia era molto difficile: “Ho visto pignoramenti, ho visto gente entrare in casa e portare via le cose” ha rivelato. “Eravamo una famiglia unita dal punto di vista sentimentale” ha spiegato. “Si portavano via anche il salvadanaio dei soldi della comunione” ha continuato. Un racconto davvero profondo, quello di Fabio Volo. “Ho visto mio padre piangere” ha affermato, rivelando quanto, da padre lui stesso, immagina adesso quanto debba essere stato difficile per l’uomo. “Sono stato un ragazzo fortunato” ha aggiunto, infine. “Sono riuscito a comprare casa a mio padre, a pagare i debiti” ha spiegato.

Un retroscena davvero profondo quello raccontato dal celebre Fabio Volo. Ricordiamo che, qualche tempo fa, lo scrittore aveva fatto una rivelazione incredibile riguardo a cosa accade sul set mentre vengono girate scene “particolari”.