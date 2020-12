Francesco Oppini, splendida notizia dopo il GF Vip: entrerà nel cast del noto programma Mediaset.

È stato uno dei protagonista assoluti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Parliamo di Francesco Oppini, che, qualche settimana fa, ha deciso di lasciare la casa, dopo la notizia del prolungamento dell’edizione. Una decisione difficile per il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, che, però, alla fine ha scelto di tornare dai suoi affetti. E, dopo l’esperienza nel reality show di Canale 5, Francesco si sta raccontando in varie trasmissioni televisive, da Verissimo a Live Non è la D’Urso, dove ha affrontato anche le temutissime 5 sfere. Ma una meravigliosa notizia per l’ex gieffino è arrivata poco fa, riportata da TV Blog: molto presto potremmo vedere Francesco nel cast di un noto programma Mediaset! Ecco quale.

Francesco Oppini è stato uno dei concorrenti più amati del GF Vip 5. Il suo rapporto speciale con Tommaso Zorzi ha emozionato milioni di telespettatori, che ancora sentono la mancanza di Francesco nella casa. Ma la mancanza dei suoi affetti è stata più forte di tutto e Oppini ha deciso di mettere fine al suo percorso nella casa del GF Vip, continuando comunque a seguire le avventure dei suoi amici da fuori e a fare il tifo in particolare per Tommaso. Ma pare proprio che dopo il GF Vip vedremo ancora Francesco in tv. A rivelarlo è stato TV Blog: secondo le informazioni in possesso del portale, Francesco Oppini sarà nel cast fisso di Tiki Taka, il varietà sportivo del lunedì sera condotto da Piero Chiambretti. Un programma perfetto per Oppini, già commentatore sportivo e tifoso sfegatato della Juventus. A quanto pare, vedremo presto Francesco nel cast fisso della trasmissione, in onda tutti i lunedì sera in seconda serata, su Italia Uno. Tra gli altri, nel cast del programma calcistico, ci sono Ivan Zazzaroni, Francesca Barra, Francesca Brienza e Franco Ordine.

Insomma, un bellissima notizia per Francesco ma anche per tutti i suoi fan, che potranno seguirlo ogni settimana, mentre è alle prese con quella che è la sua più grande passione, il calcio. In attesa di conferme ufficiali, sareste felici di vedere Francesco a Tiki Taka?