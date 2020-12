GF Vip, la confessione di Selvaggia Roma: “Mi manca”, cos’ha rivelato

La bella Selvaggia Roma ha fatto un percorso breve ma intenso nella casa del GF Vip, ecco la sua confessione ai fan: “Mi manca”, cos’ha rivelato.

Selvaggia Roma è ufficialmente stata eliminata dal GF Vip, ma le poche settimane in cui è rimasta in casa sono state sufficienti per far innamorare il pubblico di lei. Schietta, sincera, esplosiva, ma anche dolce, sensibile e fragile. Il suo percorso è stato molto profondo e ci ha dato la possibilità di conoscerla e apprezzarla per la bella persona che è. Poco dopo l’uscita dalla casa del GF Vip, non è mancato un gesto inaspettato per Elisabetta Gregoraci. Tramite il suo profilo Instagram, inoltre, qualche ora fa, la bella Selvaggia Roma ha fatto un’inedita confessione ai fan: “Mi manca”, vediamo insieme tutti i dettagli.

Selvaggia Roma, la confessione: “Mi manca”

Il suo profilo Instagram conta un milione di follower: fan appassionati che la seguono con costanza per cogliere ogni istante della sua vita. E Selvaggia Roma, con la solarità che la contraddistingue, non si nega mai e spesso li aggiorna in merito al suo lavoro e la sua quotidianità. Proprio come accaduto qualche ora fa, quando la giovane ha pubblicato un post dedicato alla sua avventura nel GF Vip e, in particolare, ai suoi compagni. “Non riesco a dormire” ha confessato. “Mi mancano troppo” ha aggiunto. “Mi manca Giuli da morire, mi manca fare i dispetti al mio Tommy” ha spiegato. Selvaggia Roma ha aggiunto di sentire la mancanza anche di Maria Teresa Ruta: “Grande, grande nostalgia di voi”. Un pensiero molto dolce dedicato agli inquilini che sono ancora all’interno della casa del GF Vip.

E voi, cosa ne pensate dell’uscita di Selvaggia Roma dalla casa del GF Vip? Vi sarebbe piaciuto che fosse rimasta ancora?