Sonia Lorenzini è una delle attuali concorrenti del GF Vip, ma conoscete anche voi questo drammatico retroscena? Un dolore incredibile.

L’ingresso di Sonia Lorenzini nella casa del Grande Fratello Vip è avvenuto Venerdì scorso. Nel corso della venticinquesima puntata del famoso reality di Canale 5, l’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne è entrata a tutti gli effetti nel gruppo di ‘vipponi’. E, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato l’attenzione di tutti. Non soltanto perché, appena varcata la porta rossa, è stata la protagonista di una furiosa lite con Tommaso Zorzi, ma anche perché, con quell’abito di piume lilla, si è contraddistinta per la sua enorme bellezza. Sempre con il sorriso sulle labbra e una simpatia davvero smisurata, l’influencer mantovana si accinge a diventare la regina indiscussa della casa. Eppure, sapete che, nel suo passato, c’è un drammatico retroscena. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata proprio la diretta interessata. Non soltanto, infatti, ha accennato qualcosa durante il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi, ma ne ha anche ampiamente parlato in una sua intervista, datata 2017, sul settimanale ‘Di Più’. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

GF Vip, il drammatico retroscena di Sonia Lorenzini: la rivelazione ‘choc’

Un vero e proprio drammatico retroscena, quello che, in una sua intervista nel 2017 al settimanale ‘Di Più’, Sonia Lorenzini ha raccontato. Un argomento che, come dicevamo precedentemente, l’ex tronista aveva già toccato nel corso della sua esperienza a Uomini e Donne. Ma che, soltanto al settimanale, ha ampiamente raccontato e svelato. Ecco, ma a cosa facciamo particolarmente riferimento? Ebbene. Stiamo parlando del tumore alla tiroide che l’influencer mantovana ha scoperto di avere nel lontano 2010. Scoperto, infatti, un nodulo al collo, la Lorenzini si è immediatamente sottoposta a tutte le visite mediche del caso. E, dopo aver scoperto di essere un tumore benigno, ha iniziato le cure specifiche. Purtroppo, la situazione non è affatto migliorata. Nonostante i medicinali, infatti, il nodula ha continuato ad ingrandirsi. Fino a ritenere necessaria l’asportazione della ghiandole tiroidea tramite intervento chirurgico. Il post-operatorio, come sottolineato dalla diretta interessata, non è stata affatto una passeggiata. ‘Ho iniziato subito a dimagrire poi sono ingrassata, poi ho di nuovo perso peso. Ci è voluto parecchio tempo prima che trovassi un equilibrio. E ne ho sofferto‘, ha detto l’ex tronista alle pagine del settimanale ‘Di Più’.

‘Anche se sono guarita, il tumoreha lasciato in me delle ferite che solo ora stanno iniziando a guarire’, ha concluso Sonia Lorenzini. Insomma, un retroscena davvero drammatico. Che, com’è giusto che sia, le ha provocato un dolore davvero incredibile.

