La showgirl molto amata in Italia in questa fotografia aveva solo 7 anni. L’ha appena pubblicata su Instagram: l’avete riconosciuta? Vi sveliamo subito di chi si tratta…

E’ spuntata una fotografia di lei da piccina, aveva solo 7 anni. Nella fotografia è immortalata mentre faceva un passo di danza…Non sapete proprio chi è? Beh, vi annunciamo che vi stiamo mostrando Federica Nargi da piccola! Proprio così: la dolce e bellissima ex Velina ha pubblicato questa fotografia sul suo canale Instagram ed ha, ovviamente, conquistato tutti. Pieno di like sotto il post che mostra due fotografie: nella prima c’è la figlia della showgirl in posa con un vestito simile a quello che indossa lei da piccola. La piccola Sofia somiglia molto alla sua mamma e la Nargi ha voluto condividere questa somiglianza con i suoi follower! Le due magnifiche foto hanno fatto in un attimo il pieno di like e di cuori da parte di utenti Instagram.

Qui aveva solo 7 anni, la riconoscete? E’ una showgirl molto amata in Italia

“2020 vs 1997. Il mio primo tutù. Sofia e Mamma” è la didascalia di un magnifico post pubblicato poche ore fa da una delle showgirl più amate d’Italia. Parliamo di Federica Nargi: la splendida romana ha pubblicato due scatti: in uno c’è la figlia, Sofia, nell’altra una foto ricordo della showgirl. Federica da piccola faceva danza, come si può intendere dal post. Aveva appena 7 anni quando ha scattato questa foto. Non è bellissima? La Nargi oggi è una delle modelle, showgirl, conduttrici, attrici ed ex Velina più amate d’Italia.

Sin da piccola ha frequentato una scuola di danza prima di partecipare a diversi concorsi di bellezza. Nel 2008 è arrivata la svolta per la sua carriera: vinse la finale di ‘Veline’ insieme a Costanza Caracciolo e per quattro edizioni, insieme sono state le Veline del famoso programma ‘Striscia la Notizia’. Tra moda, tv, teatro, reality, oggi è un volto molto famoso in Italia.