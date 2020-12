Carlo Cracco, incredibile retroscena sul matrimonio: resterete senza parole

Il celebre chef stellato Carlo Cracco è convolato a nozze qualche tempo fa, ma non tutti conoscono l’incredibile retroscena sul suo matrimonio: resterete senza parole.

Lo chef stellato ha sposato la sua bellissima compagna, Rosa Fanti, circa due anni fa: incredibile retroscena sul matrimonio che vi lascerà senza parole. Carlo Cracco è uno dei cuochi più celebri e affermati del panorama gastronomico e il suo immenso talento è assolutamente indubbio. Non solo chef, ma anche personaggio televisivo – temuto e amato al contempo. Qualche tempo fa si è parlato di lui in merito ad una “strana” pizza servita ai clienti: l’episodio ha suscitato particolare scalpore. C’è un dettaglio davvero incredibile sul matrimonio di Carlo Cracco, celebratosi due anni fa, e sul testimone dello sposo: un regalo davvero straordinario che ha fatto sognare i fan. Scopriamo tutti i dettagli.

Carlo Cracco, retroscena sul matrimonio: un regalo incredibile

Il talentuoso cuoco e la bella Rosa Fanti hanno detto il loro sì circa due anni fa, presso il Palazzo Reale che si trova a Milano. La coppia era unita già da diversi anni. Quello che molti non sanno è chi è stato il testimone dello sposo e quale straordinario regalo ha voluto fare ai due. Parliamo del celebre Lapo Elkann che per l’occasione ha omaggiato gli sposi con un’auto e che auto! Si tratta di una 500 Abarth Blu Gradient che pare sia stata frutto di una verniciatura particolare oltre che della personalizzazione degli interni. Un regalo che lascia davvero senza parole! Ricordiamo che lo straordinario chef, Carlo Cracco, è davvero seguitissimo dai fan, che seguono con attenzione la sua vita e la sua carriera. Come dimostra il suo profilo Instagram con un totale di oltre ottocentomila follower.

E voi, eravate a conoscenza di questo incredibile omaggio ricevuto dallo chef per il suo matrimonio?