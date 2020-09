Nel ristorante di Carlo Cracco nella Galleria Vittorio Emanuele di Milano i clienti in attesa hanno ricevuto al tavolo solo mezza pizza: ecco cos’è accaduto.

Lo chef Stellato Carlo Cracco ha servito solo mezza pizza ai clienti in attesa al suo ristorante nella Galleria Vittorio Emanuele di Milano: ecco cos’è successo. Carlo Cracco è uno degli chef più famosi del panorama internazionale, noto al pubblico per la partecipazione come giudice al programma MasterChef, seguitissimo show di cucina. Assieme ai colleghi Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli che ha di recente rivelato un drammatico episodio del suo passato e Antonio Cannavacciuolo, rappresenta l’alta cucina. Noto per il suo carattere molto forte e il desiderio di perfezione che esplica in tutti i suoi piatti, Carlo Cracco ha lavorato in diversi ristoranti e ottenuto svariate stelle Michelin. Di recente è arrivata la notizia che a Milano, alcuni clienti dello Chef si sono visti recapitare dopo l’attesa al tavolo solo metà porzione di quanto ordinato. La motivazione? Molto nobile e importante, frutto di un movimento di grande valore umano e improntato alla speranza di dare vita ad un cambiamento decisivo per quanto riguarda l’ambiente e la società. Scopriamo i dettagli.

Carlo Cracco serve metà pizza: ecco il motivo

Quella di Carlo Cracco, rinomato chef vicentino, non è stata una decisione mera a se stessa, ma il frutto di un’iniziativa dai grandi risvolti etici. Il cuoco è infatti uno dei sostenitori di “Too good to go”, un movimento che mira a combattere lo spreco di cibo. Un problema molto grave e comune che affligge il nostro paese e che rischia di portare a conseguenze drammatiche per quanto riguarda sia l’ambiente che l’economia. I fondatori dell’app Too good to go hanno chiesto l’appoggio di Carlo Cracco per dare una dimostrazione visiva della questione e il risultato è stato senza dubbio profondamente impressionante. Il 29 Settembre si celebra, per tradizione, la giornata mondiale contro gli sprechi di cibo e un tema di così grande impatto sociale non può più passare inosservato.

Un messaggio forte quello che Carlo Cracco ha voluto mandare non solo ai suoi clienti, ma a tutto il Paese: lo spreco di cibo è una questione seria e ognuno di noi deve fare la sua parte per evitarlo.