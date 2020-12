Il look di Elisabetta Gregoraci ieri sera al GF Vip ha incantato tutti, ma quanto costano i sandali di lusso indossati dalla showgirl?

E’ tornata ieri sera nella Casa del GF Vip per chiarire i punti rimasti in sospeso con il suo “amico speciale” Pierpaolo Pretelli: dopo l’ultima discussione avuta dallo studio col gieffino circa la presunta facilità di quest’ultimo nel dimenticarla e ‘consolarsi’ godendosi il suo percorso, la showgirl ha voluto avere un faccia a faccia con l’ex velino di Striscia la Notizia. I due si sono così visti nella Casa attraverso il plexiglass per definire una volta per tutte i connotati del loro rapporto ora che l’ex di Flavio Briatore ha abbandonato il gioco. Al di là delle discussioni, dei chiarimenti e delle opinioni personali che ciascuno avrà in merito a quanto accaduto in questi mesi tra loro, bisogna ammettere che la Gregoraci in fatto di look non ha mai sbagliato un colpo. Ieri sera, ad esempio, ha incantato tutto lo studio e il pubblico da casa con un total black che ha lasciato davvero di stucco. Il dettaglio di lusso che non è passato inosservato sono stati i suoi magnifici sandali. Sapete quanto costano?

Elisabetta Gregoraci, svelato il prezzo dei suoi sandali di lusso

Il mini abito nero scelto da Elisabetta per la ventiseiesima puntata del reality di Canale 5 era tempestato di paillettes aveva lo scollo all’americana e la gonna in pizzo. A fare da cornice, i famosi bracciali d’oro e diamanti una impeccabile manicure nera. Il dettaglio che tutti avranno notato sono i suoi sandali super sensuali: neri con tacco a spillo, firmati Gucci, del costo di 650 euro.

Un dettaglio che ha impreziosito ulteriormente l’outfit della bella Gregoraci, le cui gambe, già bellissime, sono state ulteriormente valorizzate dagli spettacolari sandali.

