L’affascinante Francesco Oppini ha ormai lasciato la casa più spiata d’Italia, ma non ha mancato di bacchettare il GF Vip: le sue parole fanno esplodere il web, cos’è successo.

Non smette mai di sorprendere e stupire, Francesco Oppini, uno dei grandi protagonisti questa edizione del celebre reality: ‘bacchetta’ il GF Vip e le sue parole fanno esplodere il web. Non c’è dubbio che sia stato uno dei personaggi più amati, ma anche chiacchierati, fin dal suo ingresso nella casa. Un percorso incredibile, fatto di alti e bassi, momenti davvero difficile e, soprattutto, tante emozioni. Un legame magnifico instaurato con Tommaso Zorzi, l’incontro commovente con la madre, Alba Parietti, la drastica e importante decisione finale: lasciare. Francesco Oppini ha saputo conquistare il cuore del pubblico che sembra non aver ancora ammortizzato il suo abbandono. Il suo profilo Instagram, seguitissimo, è costantemente bombardato di messaggi di sostegno e apprezzamento da parte dei fan. E proprio tramite il social, il concorrente ha ‘bacchettato’ il GF Vip. Cos’è successo.

Francesco Oppini ‘bacchetta’ il GF Vip: cos’è successo

Tutto è iniziato con uno scatto postato dal profilo Instagram ufficiale del programma. Scatto che ritrae Tommaso Zorzi insieme a Cristiano Malgioglio nel corso dell’ultima puntata andate in onda Lunedì. Nella didascalia allegata, si sottolineava il fatto che l’influencer abbia trovato nel cantautore il conforto che gli serviva dopo “l’eliminazione” di Francesco Oppini. A questo punto, proprio Francesco Oppini è intervenuto, commentando il post e bacchettando il profilo del programma. “Più che eliminazione, rinuncia. Diverso. Un abbraccio a tutti” ha sottolineato. Sì, perché la sua non è stata un’eliminazione, ma una scelta spontanea. Ovviamente, il profilo del programma ha subito provveduto a correggere la didascalia, come si può notare nelle due immagini che vi mostriamo.

Il commento dell’ex concorrente ha letteralmente fatto impazzire il web!