Il dolore dell’amatissimo attore Giorgio Pasotti: una perdita terribile a causa del Covid.

L’amatissimo attore Giorgio Pasotti, impegnato nella seguitissima fiction Il Silenzio dell’acqua, che sta andando in onda nelle ultime settimane, ha affrontato nei mesi scorsi un duro momento, infatti, ha subito una terribile perdita a causa del Covid. Siamo consapevoli che L’Italia, e il mondo intero, sta affrontando questa difficile emergenza sanitaria che ha portato ad uno sconforto inevitabile la vita di tutti i cittadini. In questi ultimi mesi abbiamo assistito a momenti decisamente drammatici, il Coronavirus ha causato la morte di migliaia di persone. Ad essere colpito anche Giorgio Pasotti, che, purtroppo, ha attraversato mesi delicati e soprattutto dolorosi.

Giorgio Pasotti, una perdita terribile per l’amato attore

Una perdita terribile per Giorgio Pasotti avvenuta nei mesi scorsi. Infatti, l’attore ha perduto sua zia, a causa del Covid. L’uomo, l’ha raccontato personalmente nei mesi scorsi, durante la presentazione del suo film da regista “Abbi fede”. “Mia zia era una di quelle donne caricata e trasportata via non si sa dove e che è morta sola. Questo film lo dedico un po’ a questa terra a cui sono fiero di appartenere», ha dichiarato Pasotti, dolorosamente. A quanto pare, come confessato dallo stesso attore, sua zia era una delle tante vittime portate via da Bergamo sui camion militari. Come dimenticare quella tremenda immagine che ha logorato lo sguardo dell’Italia Intera, colpita da un dramma che ha annegato la speranza dei cittadini italiani.

Giorgio Pasotti ha toccato con mano la privazione di un familiare portato via dal coronavirus; un momento difficile per l’amato attore che ha vissuto il dolore di tante altre persone.

Ricordiamo che, l’amatissimo attore, insieme alla bellissima e talentuosa Ambra Angiolini, è protagonista nella seguitissima serie Il Silenzio dell’acqua, e possiamo certamente sostenere, sta avendo un successo incredibile. Entrambi gli artisti, con il loro profondo talento, hanno dimostrato grandi capacità, tanto da essere riusciti ad arrivare al cuore dei telespettatori. Infatti, il pubblico segue con grande attesa le puntate della nuova stagione della famosa serie, immergendosi completamente nella trama che sembra essere davvero avvincente. E voi, state seguendo Il silenzio dell’acqua?

