GF VIP, Tommaso ha finalmente chiarito con Stefania Orlando: la mamma Armanda ha reagito così al riavvicinamento tra i due cari amici.

La nomination inaspettata di Tommaso Zorzi, nell’ultima puntata andata in onda lunedì sera, ai danni di Stefania Orlando ha scosso un po’ tutti. La decisione di mandare in nomination la sua carissima amica ha mandato in tilt anche l’influencer milanese che si è subito pentito dell’accaduto. I due hanno trascorso gli ultimi giorni ad ignorarsi, ad evitarsi ma nelle ultime ore finalmente hanno deciso di avere un confronto. Stefania e Tommaso hanno parlato a lungo e la donna in lacrime ha cercato di rassicurare il giovane sul loro rapporto. Il clima si è così disteso: ad ammirare questa magnifica scena è la mamma di Zorzi la quale, ripresa dalla figlia, non trattiene la commozione. Ecco nel dettaglio cosa è successo.

GF VIP, Tommaso chiarisce con Stefania: arriva la reazione della mamma

Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso, il protagonista indiscusso del GF VIP in corso, ha ripreso la sua mamma mentre ascoltava e guardava in video il chiarimento tra il figlio e Stefania Orlando. Vi parliamo di un momento molto toccante che ha toccato così il cuore anche di mamma Armanda. Gaia ha ripreso la donna ed ha scritto “Mia mamma che si commuove ai discorsi di Stefania”. Mamma Armanda si accorge di essere ripresa e così dice alla figlia: “Gaia non ti azzardare”, poi aggiunge “Stefania è una super woman”.

Crying a river, sto adorando potente #GFVIP pic.twitter.com/xDUIKJ6Vbn — Bets🌻 (@Comewhatmaay) December 16, 2020

Cosa è successo tra Stefania e Tommaso? Beh, loro erano una delle coppie di amici più amate del reality fino al momento delle nomination. Tommaso nel corso dell’ultima puntata andata in onda ha nominato la sua amica in seguito ad alcuni atteggiamenti che non gli erano piaciuti. Così gli ultimi giorni li hanno trascorsi ad ignorarsi, ma un’amicizia così forte non poteva essere distrutta da una nomination. Tra i due, questa mattina di 16 dicembre, sono volate parole davvero importanti tra abbracci e lacrime: “Tu sei la persona più importante qua dentro” ha detto Tommaso a Stefania.