Il ballerino Raimondo Todaro frequenta una giovane di nome Sara: l’avete riconosciuta? E’ il volto di un famoso programma Rai!

Raimondo Todaro è ormai un volto davvero noto per la televisione italiana. Il ballerino ed Elisa Isoardi sono stati due dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci. Tra loro c’è stata una grande intesa, ma a fine programma la nota conduttrice ha fatto chiarezza: “Tra di noi c’è amicizia e grande stima e nient’altro”. Nessun sentimento dunque tra i due e proprio negli ultimi giorni si chiacchiera sulla nuova fiamma di Raimondo. Si chiama Sara ed è un volto noto al pubblico Rai…vi sveliamo subito chi è lei!

Raimondo Todaro, chi è la nuova fiamma Sara: è il volto di un famoso programma Rai!

Sara Arfaoui è la nuova fiamma di Raimondo Todaro. I due sono stati paparazzati dal settimanale Chi mentre passeggiavano per le strade di Roma, mano nella mano. Ma chi è questa bellissima donna che ha attirato l’attenzione del ballerino? Parliamo di un volto noto televisivo, sì perchè lei è la professoressa de L’Eredità! In coppia con l’altra professoressa Ginevra Francesca Pisani, va in onda ogni giorno alle 18.40 su Rai Uno per il preserale della rete ammiraglia Rai.

Sara è nata a Nizza nel luglio del ’95, ha tre sorelle ed un fratello. I suoi genitori sono di origine tunisina. La giovane ha studiato a Nizza e si è diplomata al liceo Classico, prima di trasferirsi in Italia. All’età 16 anni iniziò a fare la modella, sfilando per diversi e famosi brand. Su Instagram, Sara conta 100 mila follower: le sue foto incantano tutti per la sua immensa bellezza. Date un’occhiata a questo magnifico post: