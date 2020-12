Sonia Lorenzini nella casa del GF VIP è stata ‘beccata’ in flagrante mentre faceva uno sfogo…c’è un particolare davvero incredibile!

Nella casa del GF VIP l’atmosfera è sempre bollente. Colpi di scene e sorprese non mancano mai: dall’inizio del reality qualche protagonista è cambiato ma i veri leader della Casa fanno sempre parte del gioco! Gli autori del GF hanno deciso di prolungare la messa in onda fino a febbraio 2021: oltre Francesco Oppini e Elisabetta Gregoraci, sono rimasti tutti, pronti a festeggiare Natale e Capodanno insieme. Nelle ultime settimane abbiamo visto tre new entry, tre Vipponi che subito hanno dato modo di parlare di sè. Adesso vi parliamo di Sonia Lorenzini, l’ex tronista che ha portato il suo carattere esplosivo nel reality più amato dagli italiani. Sapete nelle ultime ore come è stata ‘beccata’? Vi sveliamo tutto!

GF VIP, lo sfogo di Sonia Lorenzini: la concorrente è stata ‘beccata’ proprio in quel momento

Sonia Lorenzini, nella Casa più spiata d’Italia, è stata beccata in flagrante! La concorrente, ex tronista di Uomini e Donne, ha passato la serata a chiacchierare…da sola! I fan del reality non hanno potuto fare a meno di notare che intorno a lei non c’era nessuno: la Lorenzini ha parlato ad alta voce a lungo, si è sfogata, in solitudine. “Io che spaccavo le pietre, il mondo, guarda come sto. Bah, ma cosa ti è preso Sonia? Perchè stai così? Ti tirerei due sberle se potessi. Forse voglio la mamma, mi tirerebbe due sberle anche lei però, probabilmente sì” è stato lo sfogo di Sonia.

Ha continuato: “Sono stata un po’ ingenua a venire in questa gabbia di matti, già ero matta prima io, adesso lo divento ancora di più“. Sonia ha parlato a lungo da sola e commenta la sua ansia, “Tra un po’ mi viene un coccolone” ha confessato sul divano. “Dovevo stare a casa” ha concluso.