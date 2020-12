Pierpaolo Pretelli nella Casa del GF VIP si è lasciato andare con i suoi coinquilini ed ha svelato a tutti le sue sensazioni dopo aver visto la sua ex Ariadna Romero.

La Casa del GF VIP apre non solo le sue porte ai concorrenti che entrano a far parte del gioco ma quanto pare, anche i cuori. Pierpaolo Pretelli è uno dei protagonisti indiscussi del reality in corso: il giovane ex Velino è entrato nella Casa più spiata d’Italia con la voglia di vivere una nuova avventura ricca di emozioni. Beh, ci è riuscito a pieno: il suo rapporto con la Gregoraci ha fatto chiacchierare tutti ed ora che Elisabetta ha deciso di abbandonare il programma per tornare da suo figlio Nathan, Pierpaolo si sta concentrando molto su se stesso. Non finiscono mai le emozioni, i punti interrogativi, le crisi interiori. Ricordiamo che nell’ultima puntata in diretta andata in onda Pierpaolo ha incontrato la sua ex, Ariadna Romero, con la quale ha un meraviglioso bambino. Dopo quest’incontro è scoppiato qualcosa dentro il bel Pretelli: ma cosa? Sentite cosa ha rivelato ai suoi compagni d’avventura.

GF VIP, Pierpaolo a cuore aperto: clamoroso sfogo, c’entra Ariadna Romero

Pierpaolo Pretelli nelle ultime ore si è lasciato andare ad uno sfogo ed a qualche confessione. Si è confidato con Giulia ed Andrea, i VIP più affezionati a lui, i quali hanno provato a comprendere il momento di crisi che sta attraversando il giovane. Pretelli non capisce le proprie sensazioni dopo aver visto la sua ex: l’incontro con Ariadna ha scatenato qualcosa dentro di lui. Pierpaolo è rimasto colpito dagli occhi della ex: “Così non la vedevo da tempo, non so se è il contesto. E’ stata molto carina anche quando ho fatto la chiamata. Strana, insolita, rispetto agli ultimi tempi“. Pierpaolo è molto confuso, non si aspettava questa sua reazione dopo averla vista: “Non so se quello che ho dentro è una cosa razionale, lucida. Quando uscirò capirò“.