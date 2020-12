Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena: sono tornati insieme dopo l’annuncio della rottura.

Un ritorno di fiamma inaspettato, quello di cui vi stiamo per parlare. Si, perché solo qualche settimana fa, su Instagram era apparso l’annuncio della rottura. Una rottura che sembrava definitiva, ma a quanto pare la love story continua. Di chi stiamo parlando? Di Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, beccati a passeggiare mano nella mano dai fotografi di Diva e Donna. Era stata la regina di Uomini e Donne ad annunciare la fine della sua storia con l’imprenditore fiorentino, definendosi felicemente single. Qualcosa, però, potrebbe essere cambiato. Scopriamo di più.

Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena: Tina e Vincenzo beccati di nuovo insieme

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara sono tornati insieme? Nulla di ufficiale: i diretti interessati non si sono espressi. Ma le foto pubblicate da Diva e Donna parlano chiaro: la coppia è stata immortalata per le vie di Firenze, mano nella mano, abbracciati e in piena sintonia. Ritorno di fiamma? Tutto farebbe pensare di si, nonostante, solo poche settimane fa, Tina avesse annunciato la fine della storia con Vincenzo. Un annuncio piuttosto forte, in cui la simpaticissima opinionista di Uomini e Donne aveva chiesto di non essere più associata al nome del suo ex. “Un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita”, lo aveva definito la Cipollari nella didascalia al post pubblicato sul suo profilo i Instagram. Ma, si sa, il vero amore supera tutti gli ostacoli.

La storia tra Tina e Vincenzo è iniziata circa due anni fa, ma la coppia ha sempre preferito tenere la vita privata lontana dai riflettori, nonostante la grande popolarità dell’opinionista. Arriverà presto un annuncio del ritorno di fiamma? Staremo a vedere! Nel frattempo, non dimenticate di seguire Tina a Uomini e Donne, ogni giorno, su Canale 5. In coppia con lei c’è Gianni Sperti, amico e collega da ormai tantissimi anni. Con loro, le risate sono assicurate!