Dopo il gossip lanciato da Rudy Zerbi ad Amici, Arisa e il fidanzato Andrea Di Carlo escono allo scoperto: ecco tutte le curiosità su di lui.

Adesso è ufficiale: la bravissima Arisa, prossima alla partecipazione al Festival di Sanremo 2021, ha un nuovo amore. Proprio qualche giorno fa, nella scuola di Amici dove Arisa fa parte del corpo docenti, il collega Rudy Zerbi aveva lanciato la bomba parlando di un fidanzato per l’artista non ancora venuto allo scoperto. Dapprima la cantante aveva tentato di minimizzare rispondendo che non si trattava di una storia ufficiale, ma evidentemente così non era: ieri infatti il fidanzato in questione ha pubblicato un paio di scatti sul suo profilo Instagram con cui praticamente la notizia viene confermata. In una storia si vedevano infatti i due abbracciati in ascensore mentre in una foto si vede un bacio, in cui Arisa è riconoscibile dalle labbra. Ma chi è Andrea Di Carlo e come è nato il loro legame?

Andrea Di Carlo, dettagli e curiosità sul fidanzato di Arisa

Andrea Di Carlo è un autore televisivo e anche il manager di Arisa. L’uomo è tra gli autori del talk di Rai 1 ‘Oggi è un altro giorno’ condotto da Serena Bortone ed è titolare di Adc Management, l’agenzia da cui il programma di Rai1 pesca ospiti tra cui l’attore e modello Can Yaman. Probabilmente quindi la storia con Arisa è nata in conseguenza di un rapporto lavorativo. Lo scorso ottobre si era conclusa la lunga storia con Lorenzo Zambelli, altro suo manager: a quanto pare, ora Arisa è di nuovo felice accanto ad Andrea.

Tantissimi auguri allora alla nuova coppia che, a giudicare da questi primi scatti social, sembra davvero molto unita.

