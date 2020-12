GF Vip, clamorosa gaffe di Alfonso Signorini: lo ha chiamato proprio così; ecco cosa è successo durante la diretta.

Una puntata in cui è accaduto davvero di tutto, questa del Grande Fratello Vip in onda questa sera, 18 dicembre 2020. A partire dalla squalifica di Filippo Nardi, a causa di alcune frasi spiacevoli nei confronti delle donne e in particolare di Maria Teresa Ruta. Una puntata in cui ci sono stati anche nuovi ingressi: tra questi, anche Cecilia Capriotti. Ed è stato proprio al termine della clip di presentazione della concorrente che Alfonso Signorini si è reso protagonista di una gaffe abbastanza clamorosa. Rivolgendosi ad Andrea Zelletta, lo ha chiamato con un altro nome. E non con un nome qualsiasi, ma con quello di un altro ex tronista di Uomini e Donne. La scena è stata davvero esilarante! Date un’occhiata.

GF Vip, clamorosa gaffe di Alfonso Signorini: confonde gli “Andrea” e nomina Damante

“Come mai Damante è così preoccupato dall’ingresso della Capriotti?“. È questa la frase che ha letteralmente spiazzato i telespettatori del GF Vip 5. Si, perché la frase di Alfonso Signorini era rivolta ad un altro Andrea, ovvero Zelletta. Il conduttore si è confuso con un altro “collega” di Zelletta, anche lui ex tronista di Uomini e Donne. “Questa è freudiana! Volevo dire Andrea Zelletta, per carità! Un Andrea vale l’altro!”. Date un’occhiata alla scena, diventata virale sui social:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

Eh si, una scena davvero esilarante, quella che ha visto protagonista Alfonso Signorini ed Andrea Zelletta, che ha accolto la gaffe del conduttore con un sorriso.

E voi, state seguendo la puntata di questa sera? I colpi di scena saranno davvero tantissimi. Oltre a Cecilia Capriotti, entreranno in casa Mario Ermito, Andrea Zenga e Carlotta Dell’Isola, reduce dall’ultima edizione di Temptation Island. Non ci resta che attendere la fine della puntata per scoprire cosa accadrà!