GF Vip, Filippo Nardi squalificato: la reazione di Maria Teresa Ruta durante la puntata di questa sera.

Una puntata forte, quella del Grande Fratello Vip in onda questa sera, 18 dicembre 2020. Una puntata che è iniziata con un provvedimento disciplinare molto forte per uno dei concorrenti. Si tratta di Filippo Nardi, che è stato squalificato dal gioco a pochi giorni dall’entrata. Il concorrente si è lasciato andare ad alcune frasi davvero forti nei confronti delle donne e, in particolare, di Maria Teresa Ruta. Che, dopo aver visto le clip e dopo la notizia dell’eliminazione di Nardi, ha reagito in maniera davvero forte. Scopriamo cosa è accaduto.

GF Vip, Filippo Nardi squalificato: Maria Teresa Ruta reagisce così

Filippo Nardi è stato squalificato dal gioco per via di alcune espressioni utilizzate nei confronti delle donne e, in particolare, di Maria Teresa Ruta. Quest’ultima, quando ha appreso delle frasi dette da Filippo mentre lei dormiva, è rimasta senza parole. “Sono senza parole”, ha dichiarato durante la diretta. Alla notizia della squalifica di Filippo, Maria Teresa si è sentita inizialmente in colpa, per poi aggiungere: “Me ne ha dette tante altre che non sono andate in onda. Me ne ha dette tantissime, non so per quale motivo, ma io le ho sentite.” La Ruta appare molto scossa, soprattutto perché alcune frasi di Filippo le hanno ricordato un episodio di violenza subito nel passato. Nel suo momento di debolezza, Maria Teresa ha potuto contare su Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, che sono corsi da lei per starle vicino.

Dopo questa spiacevole parentesi, la puntata è andata avanti, tra clip, sorprese, eliminazioni e le temutissime nomination. Ma non solo: ben quattro nuovi ingressi nella casa più spiata della tv! E voi, state seguendo la puntata del Grande Fratello Vip?